جيوشى تخطط لإنتاج طراز فاو B30 سيدان

- بدء تسليم R7 بحلول يناير المقبل



- خطط لتجميع اتوبيسات وشاحنات فاو محليًا





شريف عيسى:





قال مصدر بشركة جيوشى موتورز، وكلاء سيارات فاو فى مصر، أن جيوشى تعتزم انتاج سيارة سيدان عائله خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها لخوض نشاط التجميع المحلى.





كان محى الدين جيوشى، رئيس مجلس إدارة الشركة، قد أعلن بالمؤتمر الصحفى الأربعاء الماضى بمناسبة انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أأوتوماك - فورميلا" عن تدشين شركة فرست لتجميع السيارات بعد أن تمكنت جيوشى من الاستحواذ على مصنع تمسا بالعاشر من رمضان، لبدء تجميع سيارات فاو فى مصر.





وأشار المصدر إلى أن الشركة تمكنت من الحصول على موافقة فاو العالمية لانتاج وتجميع طراز B30، والمنتمى لفئة السيارات السيدان العائلة، بعد أن أسفرت دراسات الشركة عن وجود طلب قوى عليها من ذوى الدخول المتوسطة.





وأضاف المصادر أن تجميع B30 سيسهم فى خفض أسعارها مقارنة بالمستورد، مما يؤهلها لتصدر مبيعات السوق المصرى فى تلك الفئة من السيارات.





وكشفت المصادر عن نية جيوشى لتجميع موديلات وطرازات تنتمى للشاحنات والأتوبيسات التابعة لفاو العالمية مستقبلًا.





وتجدر الإشارة أن جيوشى موتورز تعتزم بدء عمليات تجميع فاو محليًا بداية العام المقبل عبر طراز V60 المنتمى لفئة ميكروباص مينى ٨ راكب.





فى سياق متصل، قال أحد مندوبى جناح فاو بمعرض أوتوماك - فورميلا أن جيوشى موتورز تمكنت من حجز كميات ملائمة من طرازها الجديد المطروح للمرة الأولى بالسوق المحلى R7، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.





وأشار إلى أن جيوشى موتورز تعتزم بدء عمليات التسليم بحلول يناير المقبل أى فى غضون 3 أشهر من بدء عمليات الحجز.





وأوضح أن جيوشى موتورز تقوم على التسليم الفورى لموديل X40 بسعر 280 ألف جنيه للفئة الأولى، و295 ألف جنيه للفئة الثانية.



