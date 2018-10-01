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بورصة وشركات
سبتمبر قاس على البورصة.. المؤشر يهبط 8.7% والخسائر 78 مليار جنيه
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:14 ص
البورصة المصرية
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بالتفاصيل.. أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر
البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
شهدت تعاملات البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر المنقضي تراجعات قوية علي صعيد المؤشرات وراس المال السوقي وسط ضغط بيعي للمستثمرين الاجانب.
وذكر تقرير صادر عن البورصة تراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 8.7% الي 14616 نقطة ومؤشر " egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 4.6% ليصل الى 712 نقطة ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 6.4% ليسجل مستوى 1811 نقطة.
وسجل راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة خسائر قدرها 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 803.8 مليار جنيه مقابل 881.7 مليار استهل بها تعاملات الشهر.
وجاءت الخسائر المحققة وسط قيم تداولات مرتفعة بنحو 13.6 مليار جنيه اذ سجل السوق قيم تداول 32.9 مليار جنيه مقابل 19.6 مليار شهر اغسطس.
البورصة المصرية
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