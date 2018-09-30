مؤسسة هيكل للصحافة العربية تعلن أسماء الفائزين بجوائزها التشجيعية

مؤسسة هيكل للصحافة العربية تعلن أسماء الفائزين

المال خاص



أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن أسماء الفائزين الثلاثة بجوائز هيكل التشجيعية للصحافة لعام 2018 والتي تقام للعام الثاني على التوالي.



وأقيمت الاحتفالية بمكتب محمد حسنين هيكل يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر 2018، وذلك في ذكرى ميلاده لتكريم وتشجيع إنجازات المواهب الصحفية الشابة، والاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.



وقد منحت المؤسسة 3 جوائز تشجيعية للمواهب المتميزة من الصحفيين تقديرًا لإسهاماتهم الناجحة وتقديم نموذج يحتذى به في هذا المجال، وتبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه مصري. وقد فاز هذا العام كل من أحمد الدريني، ومارينا ميلاد، ومحمد خيال.



وفي هذا السياق، أعربت السيدة هدايت تيمور رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن سعادتها؛ لأن هذه الاحتفالية من صميم أفكار هيكل الذي كان دائمًا ما يتطلع إلى المستقبل، مع عدم إغفال أهمية الدروس المستفادة من التاريخ، ومشددة على المسئولية العظيمة التي تقع على عائق هذه المواهب الصحفية الشابة، فهم صناع المستقبل.



وقد نشأت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.



وتهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين شباب وشابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2017 على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.