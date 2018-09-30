بدء فعاليات المهرجان الدولي الأول للمسرح الجامعي.. غدًا

جامعة القاهرة 22

المال خاص



ينطلق، غدا الإثنين، أول أكتوبر، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب وجامعة القاهرة وجمعية فنانين مصريين، حيث يقام حفل الافتتاح الساعة ٧ مساء بقاعة الاحتفاليات الكبرى بجامعة القاهرة.



وتم التنسيق بين الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وعضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة للإعداد للمهرجان، ويتولى المخرج عمرو قابيل رئيس مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون منصب مدير الملتقى.



وكانت جامعة القاهرة قد دعت في شهر نوفمبر من العام الماضي لإقامة المهرجان واتخذت إجراءات تطوير عدد من مسارح الجامعة لاستقبال مهرجان جامعة القاهرة الدولي للمسرح، والذي سيتم عقده على مسارح الجامعة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والعربية والعالمية.



وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تقدر الدور الهام للمسرح بصفة عامة، وتولي اهتماما بالمسرح الجامعي، لافتا إلى أن العروض التي سوف تقدم على مسارح جامعة القاهرة من خلال مهرجان جامعة القاهرة الدولي للمسرح، ستكون في إطار التقاليد الجامعية، وهي عروض إبداعية هادفة تجتذب الطلاب الذين لديهم الوعي بأهمية المسرح الجامعي ورسالته.



وأكد الخشت أن الفنون الراقية لابد أن تقتحم عقول الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة.



يشار إلى أن جامعة القاهرة لديها 7 مسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي.