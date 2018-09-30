صور| فيليبس ترسم أكبر قلب رقمي في العالم للتوعية بالصحة

دعاء محمود



تمكنت شركة فيليبس مصر من تحقيق رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قامت الشركة برسم أكبر قلب رقمي في العالم على خريطة GPS، وهو القلب الرقمي الذي يمثل المسافة التي قطعها فريق الدراجين حول دلتا مصر.



وأكدت الشركة في بيان لها، أنه تم القيام بتحقيق هذا الرقم احتفالاً بشهر التوعية بالقلب واليوم العالمي للقلب الذي وافق يوم 29 سبتمبر الجاري، وقد كان هذا التحدي هو ختام الفعاليات التي تضمنتها حملة العودة للنبض Back to Rhythm، التي استمرت على مدار شهر كامل ونظمتها مؤسسة فيليبس بالتعاون مع فيليبس مصر والهلال الأحمر المصري.



وأضاف البيان أن فريق الدراجين قام بالمشاركة في تحدي "العودة للنبض" والسير بدراجاتهم لمسافة 740 كم حول منطقة الدلتا، وقد تم تتبع الرحلة الطويلة من خلال تكنولوجيا GPS لتحديد المواقع الجغرافية، وبالتالي رسم أكبر قلب رقمي في العالم من خلال هذه التقنية، حيث بدأ الفريق رحلته من منطقة أهرامات الجيزة يوم 26 سبتمبر واستكمل التحدي يوم 28 سبتمبر.



وقال قائد فريق الدراجين جلال ذكرى شاتيلا سائق الدراجات المحترف، "لقد كان تحديا صعبا للغاية، وقمنا خلاله بالسير في العديد من المناطق حول مصر، وهو ما جعل منها رحلة مرهقة جدا، ولكنها في الوقت نفسه تُعد شرفا عظيما لنا قمنا خلاله باستخدام شغفنا بالدراجات لإيصال رسالة هامة مفادها دعوة الجميع للمحافظة على لياقتهم البدنية والصحية".



وتضمنت الحملة وضع دراجات ثابتة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء القاهرة وتشجيع سكان هذه المناطق على ركوبها واستخدامها لمدة 10 دقائق للمساهمة في تحقيق الرقم المتفق عليه لعدد الكيلومترات الذي حددته مؤسسة فيليبس كي تتبرع بأجهزة انعاش القلب الأوتوماتيكية Phillips HeartStart AEDs للهلال الأحمر المصري للقيام بوضعها في الأماكن العامة الاستراتيجية في القاهرة.



ويتمتع جهاز انعاش القلب الأوتوماتيكي Phillips HeartStart AED الذي تم التبرع به للهلال الأحمر المصري بتصميم بسيط، كما أنه متنقل ويوفر تعليمات واضحة بالصوت البشري تساعد المستخدم على تنفيذ كل خطوة من خطوات انعاش القلب، من خلال أوامر صوتية بسيطة وواضحة. لا يحتاج مستخدم جهاز إنعاش القلب Philips HeartStart إلى التعرف على أو تفسير إيقاعات القلب، لأن جهاز AED يقوم بذلك تلقائيًا، مما يجعل خيار العلاج آمنًا وسهل الاستخدام، خاصة مع الحد الأدنى من التدريب. ويعد الجهاز أداة هامة لمساعدة المواطن العادي على اسعاف حياة الأشخاص المصابين بالسكتة القلبية المفاجئة أو غيرها من الحالات الطارئة للقلب.



وإلى جانب تدريب المواطنين، تضمن هذا التعاون أيضاً تدريب سائقي أوبر على إجراءات إنعاش القلب والرئتين وأساسيات إنقاذ الحياة والتدريب على استخدام جهاز انعاش القلب الأوتوماتيكي من فيليبس، وتجهيز فريق أوبر بجهاز انعاش القلب الأوتوماتيكي في المكتب، بما يضمن وصول الشخص المتدرب لموقع الحادث خلال دقائق معدودة.



كما قام المشاركون بقيادة الدراجة لمسافة 10 كيلومترات من جامعة القاهرة إلى الهرم الأكبر بالجيزة، للمساهمة في تغطية المسافة الكلية المطلوبة للحملة، والاحتفال بتسجيل رقم قياسي جديد لأكبر قلب رقمي في العالم وكان من بين المشاركين في التحدي جاسبر ويسترنيك- الرئيس التنفيذي لشركة فيلبس أفريقيا.



وقال جاسبر: "إنه سبب هام للغاية أن نعتمر الخوذة ونركب الدراجة، لنضخ الدم في أجسامنا بكل نشاط، ونقود الدراجة في هذا التحدي من أجل تحقيق هدف هام. إنّ حملة العودة للنبض تستهدف زيادة الوعي بين كافة المواطنين المصريين بأهمية المحافظة على صحة القلب من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياتهم، وبالتالي زيادة فرص النجاة أمام ضحايا السكتة القلبية المفاجئة. وحتى نتمكن من تخفيض معدلات الإصابة بأمراض القلب مستقبلاً، نتمنى أن تصبح هذه المناقشات والحوارات والجلسات التدريبية أساساً لتحول المواطنين لأسلوب حياة صحي في المجتمعات المحلية، ولتمكين المصريين من الحياة لفترات أطول والاستمتاع بحياة صحية منتجة."



من جانبه، قال أياد الطيب- الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس شمال شرق أفريقيا: "تشير الحقائق الطبية أنّ المواطن المصري العادي أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب. ونتيجة لهذه الحقيقة، من الضروري تمكين المواطنين من التعرف على أعراض أمراض القلب وكيف يمكنهم انقاذ حياة الآخرين في حالة تعرضهم للأزمات القلبية المفاجئة".



وتعد شركة رويال فيليبس بهولندا (المدرجة في بورصة أمستردام تحت شعار PHIA وفي بورصة نيويورك تحت شعار PHG) من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية والتي تركز على تحسين صحة البشر وتتيح تحقيق نتائج أفضل للحياة الصحية ومنع الأمراض والتشخيص والعلاج والرعاية الصحية في المنازل.



كما حققت الشركة مبيعات إجمالية بلغت 17.8 مليار يورو عام 2017، كما يعمل بها حوالي 75 ألف موظف في مجالي المبيعات والخدمات المتنوعة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

