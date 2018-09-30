ميرون الإثيوبية.. من بائعة شاى إلى أستاذة اقتصاد فى باريس

الجميلة الإثيوبية ميرون

خالد بدر الدين



نجحت الجميلة الإثيوبية “ميرون” في تحويل حياتها من بائعة شاي بمحطة أبو حمامة الشهيرة بجنوب العاصمة السودانية الخرطوم لمواطنة فرنسية حاصلة على درجة الدكتوراة فى الاقتصاد.



قصة “ميرون” التي رصدها وتابعها محرر موقع النيلين الإلكترونى السودانى لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الذين أصابتهم الدهشة بسبب تخطي الفتاة الإثيوبية لعوائق كادت أن تؤدي بحياتها لقصة أصبحت حديث الجميع.



ميرون فتاة في منتصف العشرينات تتميز بجمال هادئ، وتتحدث الإنجليزية بطلاقة وتجيد فنون التعامل برقي مع جميع فئات المجتمع فهي خريجة كلية الإقتصاد بجامعة بحردار.



حضرت ميرون الى السودان في عام 2008، وعانت ما عانت من أجل أن تتعايش مع مجتمع يبيح هدر كرامة الإثيوبي، فعملت خادمة في المنازلوقدمت القهاوي والشيشة في المقاهي إلى أن استقر بها المقام لتصبح ست شاي في ابو حمامه ولم تسلم ميرون من المتنمرين والمتحرشين وحتى من رجال الشرطة



كانت ترغب في الذهاب إلى أوروبا وتحلم في يوم ما بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في علوم الإقتصاد و في عام 2011 قررت ميرون شد الرحال شمالا بإتجاه القارة العجوز



خرجت ميرون عصرا من الخرطوم برفقة عدد من الفتيات الإثيوبيات الراغبات في الهجرة إلى اوروبا واستقلوا حافلة ركاب لنحو 10 ساعات توقفت الحافلة وطلب منهم الدليل أن ينزلوا ويحملوا الموئن… فالطريق في الصحراء شاق ومرهق ومميت.



ساررت ميرون ورفيقاتها لمدة 14 يوما متجهين مع دليلهم إلى ليبيا وكان الإحباط رفيق ميرون حين كانت تلتحف الأرض لتنام فتستيقظ ولا تجد غير الصحراء والسراب على مد البصر و كل شيء في الرحلة كان بمقدار الشراب والأكل والنوم والسير والإختباء أحياناوالركض أحيانا أخرى وبعد عناء لا يضاهيه عناء دخلت ميرون الحدود الليبية.



استقرت ميرون مع رفيقاتها في أحد معسكرات التهريب في مكان ما داخل ليبيا….. وتوقفوا لمدة شهر لايستطيعون التحرك نسبة إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ذالك التوقيت وفي خلال الشهر رأت ميرون الجحيم بأم عينيها هي ومن معها فكان كل فعل آثم في معسكرات التهريب مباح: الضرب والإهانة والإغتصاب وحتى القتل كان مباحا في هذا المكان .



تعرضت ميرون للاغتصاب مع زميلاتها أكثر من مرة فلجأن إلى حيلة ماكرة وهي أن يكونوا دوما في مظهر مزري وقذر وقبيح وأن يحرصن على عدم الاغتسال وأن تكون روائحهن دوما نتنه لكي حتى لا يثيروا غرائز الذئاب البشرية في المعسكروقد نجحت الحيلة



كانت ميرون تبكي كل ليلة تندب حظها العاثر نادمة على اتخاذها لقرار الهجرة و لم تتخيل بأن تعيش في يوم ما جحيما مثل هذا و مرت الأيام بطيئة للغاية في معسكر الموت إلى أن فاجأهم المهربون يوما للاستعداد بسرعة للمغادرة .



ميرون الآن سعيدة تصلي للرب لبقائها على قيد الحياة إلى هذه اللحظة و توجهت السيارات شمالا باتجاه البحر و ابتسمت ميرون وعاد الأمل إليها من جديد فقد أوشكت أن تحقق حلمها ولم يعد هناك شيء يعيق أحلامها سوى البحر.



وبعد يوم كامل في الطريق وصلت ميرون ومن معها الى مكان ما بالقرب من طرابلس العاصمة ركبوا الزورق ليلا وتحرك القائد سريعا نحو القارة العجوز كانوا حوالي 40 رجل وامرأة من جنسيات مختلفة جميعهم يتوقون إلى الحرية والحياة الكريمة.



عند بزوغ فجر اليوم الجديد توقف قائد الزورق وقال لهم بأنه تجاوز أخطر نقاط الرحلة وهي مالطا حيث أن غفر السواحل المالطية يجوبون البحر بحثا عن كل من يحاول الهرب بإتجاه أوروبا .



ولم يعد امامهم سوى 10 كيلومترات ليصلوا إلى شواطئ إيطاليا وعليهم إرتداء سترات النجاة والسباحة شمالا نحو الحلم وأن لا يخشوا من شيء لأنه حتى من لا يجيد السباحه ستدفعه الأمواج نحو الحلم الى أوروبا و ارتدى الجميع سترات النجاة وقفزوا في البحر وعاد الزورق ليتركهم وحيدين.



وقالت ميرون لقد كرهت الملح منذ ذالك اليوم فقد شربت من ماء البحر مايكفينى لألف عام قادمة واتفقت ميرون مع زميلاتها على أن نمسك أيادينا سوية وأن نكون يدا واحدة فإما أن نهلك جميعنا في البحر أو نرقص رقصة الحلم كلنا في شواطئ إيطاليا وكانت الأمواج هادئة و البحر يتقاذفهم يمينا ويسارا ولكنهم كانوا يتجهون نحو الشمال ورغم رهبة المشهد إلى أن الخوف لم يجد سبيلا قط إلى قلبها فلربما ما مر بها من أهوال الرحلة جعلها أكثر شجاعة وتماسكا ولم يمضي كثير من الوقت حتى وجدت المجموعة نفسها محاطة بزوارق الشرطة الإيطالية تهب لنجدتهم وهنا سالت الدموع غزيرة من عيني ميرون وبكت بعلو صوتها وصرخت شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم فقد عاد الأمل من جديد.



كان قلبها يخفق بشدة ولوهلة تذكرت كل الأهوال التي عاشتها منذ أن فارقت الخرطوم وقررت خوض غمار المجهول من أجل أن تحقق طموحاتها وأحلامها في الحياة وصعد المهاجرون على زوارق النجاة الإيطالية وانطلقت الزوارق مسرعة باتجاه الشاطيء ونزلت ميرون وكان في استقبالهم عدد من الأطباء وسيارات الإسعاف و صعدت الى الاسعاف وانطلقوا الى معسكرات الإيواء الأولية.



لم تصدق ميرون ما تراه فقد نسيت بأنه مازال هناك خير في البشريه كان الرقي في كل مكان وكانت الإنسانية والشفقة والأدب ومكارم الأخلاق وتمت إجراءات الكشف الطبي على عجل ثم ذهبوا برفقة المسعفين وامتلئت بطونهم الخاوية بما لذ وطاب ودخلت ميرون الى الغرفة وخلدت في سبات عميق تحلم بالمستقبل.



مكثت ميرون في مدينة نابولي الإيطالية قرابة 6 اشهر كانت في أمس الحاجة لها وسعت بكل ما أوتيت من قدرات بأن تأهل نفسها سيكولوجيا وأن تتخلص من التبعات النفسية لرحلة الموت إلى أوروبا.



حاولت أن تفهم طبيعة المجتمعات الأوروبية فعملت خادمة في المنازل ونادلة في الحانات والمقاهي وباعت الورود في الطرقات وتسكعت في كازينوهات نابولي واستعادت روحها التي فقدتها في طريق هجرتها وأصبحت على أتم الإستعداد للإنطلاق نحو طموحها دون توقف.



ميرون شغوفة بالإطلاع ومثقفة وتهوى الحضارات العتيقة و وتستمد قوتها من عبق الجمال والرومانسية فقررت أن تتجه غربا إلى مدينة العشاق باريس مدينة النور والجمال وكان هذا في اواخر عام 2011.



استقرت ميرون في فرنسا وشغفت بباريس حبا وخلال عامين في باريس تعلمت ميرون اللغة الفرنسية كتابة ونطقا واجتازت امتحان القدرات اللغوي IELTS بدرجه عاليه تتيح لها التقديم في الكثير من الجامعات الأوروبية .



كانت ميرون تعمل بجد لجمع المال اللازم للتسجيل في برامج الدراسات العليا في إحدى جامعات باريس العريقة وفي منتصف عام 2016 حصلت ميرون على نصف منحة لنيل درجة الماجستير في علوم الاقتصاد وتفوقت ميرون الحبشية ست الشاي في أبوحمامه ونالت درجة الماجستير في أبريل من هذا العام ثم حصلت على منحة كاملة لنيل درجة الدكتوراة وباتت مواطنة فرنسية ومعها جواز سفر فرنسي وتحققت أحلام ميرون.