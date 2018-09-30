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سيـــاســة
برلماني: أغلب جرائم الخطف والسرقة تنفذ بالتوك توك
الأحد 30 سبتمبر 2018 08:49 م
اسماعيل نصر الدين
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النائب اسماعيل نصر الدين
ياسمين فواز
قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، إن استخدام "التوك توك" في شوارع مصر أصبح ظاهرة ومشكلة تؤرق الكثير، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية علاج سريع والتقنين والتخطيط الجيد لها قبل استفحالها.
وأضاف "نصر الدين" في بيان اليوم الأحد، أن الكثير من الأطفال لاسيما في المناطق الشعبية والعشوائية تسربوا من التعليم، واتجهوا للعمل في التوك توك، وبالعودة إلى سجل الجرائم الجنائية في قطاع مصلحة الأمن العام، يتبين أن أغلب جرائم الخطف والسرقة تُرتكب عبر التوك توك.
وتابع: في الوقت ذاته، التوك توك يشكل مصدر رزق لقطاع عريض من الأسر المصرية، وبالتالي لايمكن القبول بإلغائه إطلاقًا، مشددا على ضرورة صدور تشريع يتضمن ضوابط التشغيل والآليات والمسارات حتى يُصبح وسيلة آمنة ومنظمة.
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