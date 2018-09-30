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عقـــارات
الاتحاد المصرفي: نلعب دورا في نشر ثقافة التمويل العقاري
الأحد 30 سبتمبر 2018 09:14 م
مؤتمر القضاء الاقتصادي الخامس
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هند فهمي
خالد الأسمر
قالت هند فهمي، نائب رئيس الاتحاد المصرفي للتمويل العقاري، إن الاتحاد يلعب دور مهما في نشر ثقافة التمويل العقاري، ومحاولة رفع المستوى الثقافي لدى موظفي البنوك.
وأضافت فهمي، خلال مؤتمر القضاء الاقتصادي الخامس للتمويل العقاري، أن التمويل العقاري منتج معقد الإجراءات، لافتة إلى أنه تم تخصيص وحدة خاصة بالتمويل العقاري بالبنك لمتابعة أعمال المواطنين لتيسير أمورهم.
نائب رئيس الاتحاد المصرفي للتمويل العقاري
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