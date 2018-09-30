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اقتصاد وأسواق
دراسة: البريكسيت يكلف بريطانيا 500 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا
الأحد 30 سبتمبر 2018 08:44 م
القطاع العام في بريطانيا
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القطاع العام في بريطانيا
خالد بدر الدين
أظهرت دراسة نشرها مركز الإصلاح الأوروبي اليوم الأحد أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بمصطلح البريكسيت كلف الحكومة 500 مليون جنيه استرليني (650 مليون دولار) أسبوعيا ليمحو في الوقت الحالي أي وفورات قد تتحق في المستقبل بعد وقف المدفوعات للاتحاد.
واستندت النتائج إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد حتى نهاية يونيو الماضى وتقلصت المالية العامة للدولة بواقع 26 مليار استرليني سنويا بما يوازي 500 مليون استرليني أسبوعيا والرقم في ازدياد كما جاء فى دراسة المركز .
وذكرت وكالة رويترز أن الأثر الاقتصادي لقرار البريكسيت أو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى محل نقاش مكثف واستغل المؤيدون والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم.
وقال مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، إن الاقتصاد البريطاني حاليا أصغر بحوالى 2.5 % عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016.
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