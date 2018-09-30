المالية السعودية: الإنفاق الحكومى سيتجاوز 1.1 تريليون ريال

ريال سعودي

خالد بدر الدين



أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق أكثر من 7 % العام المقبل ليرتفع إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) مقارنة بأحدث تقديرات للعام الجاري البالغة 1.030 تريليون ريال سعيا لدعم النمو الاقتصادي البطيء بينما تستمر في خفض تدريجي لعجز الميزانية.



وذكرت وكالة رويترز، أن وزارة المالية السعودية توقعت قفزة في الإيرادات إلى 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11 % عن الإيرادات المتوقعة للعام الجارى وهذا يعنى ظهور عجز فى الميزانية قدره 128 مليار دولار يعادل 4.1 $ من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل مقابل 148 مليار ريال أو 5 % هذا العام.



وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الإنفاق في العام المقبل سيركز علي النمو وتوفير الوظائف مضيفا أن الحكومة ستعلن قريبا سياسات لدعم القطاع الخاص في مجالات الصناعة والسياحة دون الخوض في تفاصيل .



وأضاف في مؤتمر صحفي قبل إعلان ميزانية 2019 في ديسمبر أن الرياض ستمضى قدما في مساعي إنهاء العجز كليا و أن الميزانية تمضى خطوة أخرى نحو الخفض التدريجي للعجز على المدى المتوسط حتى تحقيق التوازن المالي في 2023.



وقال مسؤولون إن اللقاء الإعلامي قبل إعلان الميزانية هو الأول من نوعه ويهدف لرفع مستوى الشفافية في السياسة المالية السعودية.



امتنع الجدعان عن الكشف عن سعر النفط المفترض في توقعات الميزانية كما اعتاد فى السياسة السعودية القائمة منذ فترة طويلة وقال بيان للوزارة إن الإيرادات غير النفطية في ازدياد نتيجة إجراءات من بينها خفض الدعم ورفع الرسوم المفروضة على العاملين الأجانب.



غير أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة ربما أدى لرفع الرياض الإيرادات المتوقعة وزاد سعر خام برنت لأعلى مستوى في أربعة أعوام عند 82 دولارا للبرميل من حوالي 65 دولارا في نهاية العام الماضي.



وأصدرت الوزارة توقعات متوسطة المدى أظهرت زيادة طفيفة في العجز إلى 138 مليار ريال أو 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 يعقبه تراجع إلى 125 مليار ريال أو3.7 بالمئة في 2021.



وزاد الدين العام للسعودية سريعا في السنوات القليلة الماضية من أجل تمويل عجز الميزانية لكن الجدعان قال إنه سيظل عند السقف المعلن مسبقا وهو 30 % في المستقبل القريب وتوقع أن يسجل 22 % العام المقبل و23 % في 2020 و25 % في 2021 مقارنة مع 20 % العام الجاري.



تستند هذه الارقام لتوقعات محافظة للنمو الاقتصادي حسب بيان وزارة المالية ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 2.1 % في 2018 و2.3 % في 2019 و2.2 % في 2020 و2.4 % في 2021.

