تحذيرات من إختفاء القطن ومطالب بتشديد الرقابة علي القطاع الزراعي

مجدي الشراكي











الصاوي أحمد



طالب مجدي الشراكي رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي بتشديد الرقابة علي ملف الزراعة في مصر بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها المزارعون في الموسم الصيفي وزيادة معدلات التلاعب في الأسعار .





وقال "الشراكي " بأن محصولي القطن والذرة لا تجد من يشتريهما حاليا نتيجة التراجع الحاد في الأسعار.





وفسر "الشراكي " ذلك بوجود تلاعب من قوي دولية لها أيادي في الداخل – علي حد وصفه - تنفذ أجندتها لتدمير زراعة المحاصيل الالإستراتيجية في مصر ومنها القطن والزراعة لصالح مافيا الإستيراد .



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبحث أزمة تسويق المحاصيل الزراعية في مقر الإتحاد التعاوني الزراعي اليوم .



ومن جانبه هاجم مجدي الشراكي نية الحكومة إستيراد بذور قصيرة التيلة من الخارج وزراعتها في مصر بديلا عن الصنف المصري الذي يتم زراعته منذ عصر محمد علي وشهد العالم كله علي نقاوته وجودته .





واكد "الشراكي " ان سعر القطن المصري فائق الجودة أصبح مقارب للأصناف اليونانية التي تباع بـ2000جنيه للقنطار في الوقت الذي يباع القطن المماثل للأصناف المصرية بسعر يفوق ذلك بكثير ،مطالبا بالرقابة الشديدة علي نشاط تجارة القطن وغيره من المحاصيل الأستراتيجية .





وقال أحمد عياد رئيس شعبة القطن في الغرفة التجارية أن مصر في السابق كانت تقوم بتسويق 12 مليون قنطار دون معاناة وحاليا لا تتجاوز الكمية المصدرة 2.5 مليون قنطار .





وأكد أن هناك حرب تجارية تدار ضد زراعة القطن المصري والتوسع فيه برغم من أن سعرالقطن المنخفض امر مقبول بالنسبة له كتاجر ’ ومحذرا من اختفاء زراعة القطن في مصر إذا لم تتدخل الدولة خلال إسبوع لانتشال المحصول من الضياع .







