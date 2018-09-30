عزالدين أبوستيت: المهندس الزراعي داعم للاقتصاد الوطني

عزالدين أبوستيت

الصاوي أحمد



نقل الدكتوى عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمهندسين الزراعين بمناسبة الاحتفال بيوم المهندس الزراعي والذي نظمته نقابة المهن الزراعية.



وقال أبوستيت إن الزراعة هو عصب الاقتصاد المصري والمهندس الزراعي مع الفلاح والمنتج هم عصب الزراعة والإنتاج في مصر وأنهم يعملون أحيانا في ظروف صعبة، ولذلك فالزراعة تعلمنا الصبر والحكمة والإيمان، وأن تكريم المهندسين الزراعيين شرف لنا وواجب علينا نحوهم فقد أفنوا حياتهم في خدمة بلدهم.



وقال الوزير إنه يعلم بالصعوبات التي تواجه نقابة المهن الزراعية خاصة المادية، وسوف يجتمع مع أعضاء مجلس إدارتها للبحث في كيفية تنمية مواردها بما يكفل زيادة معاشات أعضائها، وأيضا توفير رعاية صحية واجتماعية لائقة لهم وأسرهم مثل كل أعضاء النقابات المهنية الأخرى.



ومن ناحيته، استعرض الدكتور السيد خليفة نقيب المهن الزراعية إنجازات النقابة خلال الفترة الماضية وهي تطوير الخدمات التي تقدمها النقابة والمساهمة في حل مشكلة البطالة لخريجي الزراعة بالاشتراك مع جهاز خدمات القوات المسلحة ووزارة الزراعة وعقد عدة بروتوكولات مع النقابات المهنية الأخرى.



وأكد نقيب المهن الزراعية أنه تم إنشاء جمعية إسكان الزراعيين والاستجابة للمبادرة للرئيس السيسي لزرع مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية والمشاركة المجتمعية في تنمية وحل مشاكل القطاع الزراعي ببعض المحافظات استكمال المشروعات المتوقفة بالنقابة، وإنشاء شركة زراعية مساهمة للنقابة والقيام بعدة أنشطة إضافية بدعم من أصحاب الشركات الزراعية والمستثمرين ولأول مرة في تاريخ النقابة وافتتاح مقر لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بالقاهرة، ومنح لقب استشاري زراعي لعدد 900 استشاري.



وأضاف خليفة أنه بعد تعديل قانون النقابات المهنية سوف يكون للنقابة دور كبير في مجال المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.



وفي نهاية الاحتفال قام وزير الزراعة ونقيب المهن الزراعية بتكريم عدد من النماذج المتميزة في مجال الزراعة والإنتاج على مستوى الجمهورية.



شهد الاحتفال د. منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة والعمل النقابي.