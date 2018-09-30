موجات تسونامي تواصل اجتياحها سواحل إندونيسيا

تسونامي

خالد بدر الدين



رصدت كاميرات هواة التصوير اللحظات الأولى لموجات المد الزلزالي المعروفة بـ"تسونامي"، وهي تجتاح سواحل إندونيسيا التي فقدت المئات من مواطنيها بسبب الزلزال وما تبعه من "تسونامي".



وفي إحدى الفيديوهات، التي التقطت من شرفة أحد المنازل على شاطئ جزيرة سولاويسي، كان أحدهم يصرخ، وهو يشير إلى الموجات العملاقة أثناء اقترابها من الشاطئ.



وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية فى أبوظبى موجات التسونامى ازدادت حدة كلما اقتربت من الشاطئ، محدثة دويا قويا، وما أن وصلت الشاطئ حتى جرفت كل شيء أمامها.



وسمع في الفيديو أحدهم يصرخ "تسونامي يا الله.. تسونامي يا الله"، فيما كان آخرون يصرخون، لكن لم يتضح ماذا كانوا يقولون.



وفي فيديو آخر، سجل من شرفة مبنى مرتفع على الشاطئ، فر كثيرون لحظة اقتراب موجات المد الزلزالي المرعبة، التي أغرقت مدينة بالو.



وذكرت السلطات الإندونيسية،اليوم الأحد، أن حصيلة الزلزال وموجات تسونامي التي أعقبته ارتفعت إلى نحو 832 قتيلا، في وقت تخشى السلطات أن يصل عدد الضحايا إلى الآلاف.



وتقول السلطات إن العشرات ما زالوا تحت أنقاض فندقين ومركز تجاري في مدينة بالو التي ضربتها أمواج يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار بعد زلزال الجمعة الذي بلغت قوته 7.5 درجة.



وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.



ومن المؤكد أن تثار تساؤلات بشأن أنظمة التحذير في البلاد، بعد أن فشلت على ما يبدو في هذه الكارثة.



وكانت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية أصدرت تحذيرا من أمواج المد العاتية بعد الزلزال، لكنها رفعته بعد 34 دقيقة وهو ما أثار انتقادات لأنها سحبت التحذير بسرعة جدا.



