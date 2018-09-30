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استثمار
الشايع لرئيس الحكومة: مهتمون بالاستثمار في مصر ويجب تسهيل الإجراءات
الأحد 30 سبتمبر 2018 08:28 م
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد عبد العزيز
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الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد عبد العزيز
رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة "الشايع" لضخ استثمارات جديدة بمصر
مدبولي: حريصون على دعم الاستثمار الخارجي في مصر وأي تحديات سنزيلها
الشايع: جادون في الاستثمار بمصر وندرك أن المناخ الحالي جاذب للاستثمار
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشايع والوفد المرافق له، لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة بمصر، والتوسع في الاستثمارات القائمة، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
في بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن سعادته وترحيبه بوجود رجل الأعمال الكويتي في مصر
وأشار إلى أن هناك حرصاً شديداً علي التعاون، وهناك عدد من المشروعات من الممكن أن تتولي مجموعة "الشايع" المشاركة والاستثمار فيها.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك حالياً مناخ جاذب للاستثمار في مصر، ونحن كحكومة حريصون علي دفع الاستثمارات، وإزالة أي تعقيدات، أو تحديات، وأنا مُكلف بذلك، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور كبير في الترويج للمشروعات.
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة مجموعة "الشايع" الشكر لرئيس الوزراء علي اللقاء
وأضاف: نحن جادون في الاستثمار بمصر، ولدينا أفكار عدة، كما أننا لدينا توكيل لأشهر 100 ماركة عالمية، ويهمنا تواجدها في مصر، كما نملك محلات في 22 دولة، ونعمل علي أن تنتشر محلاتنا في مصر كذلك لأنها عامل جيد في زيادة السياحة، بجانب توفير فرص العمل
وأكد ضرورة تسهيل إجراءات تنفيذ المراكز التجارية الكبرى، وفتح الفنادق في مصر، حيث يرغب في تنفيذ مركز تجارى "أفينيوس" في مصر، بالإضافة إلي التيسير في إجراءات أخرى باستيراد بعض المتطلبات، ونحن ندرك أن المناخ الحالي جاذب للاستثمار.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفي مدبولي أنه لا توجد أي مشكلة في توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المراكز التجارية، أو الفنادق، ولدينا مواقع جاهزة حالياً، خاصة بالمدن الجديدة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً، وأصبح لدينا خبرة في ملف المشاركة مع القطاع الخاص،
وأضاف: "مستعدون لتنفيذ المشروعات المطروحة معكم بهذه الالية، فالحكومة حريصة على دعم الاستثمار من الخارج في مصر في هذه الفترة، وأي تحديات سنتحرك لإزالتها، ويهمنا وجود مجموعتكم باستثماراتها في مصر".
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