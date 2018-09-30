EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
تنفيذ 540 مشروعا بنحو 50 مليون جنيه في الإسكندرية
الأحد 30 سبتمبر 2018 08:26 م
مشروعك الإسكندرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
8.7 مليون جنيه تمويلات «مشروعك» فى بورسعيد
الحكومة تستهدف مضاعفة المستفيدين من مشروعك
بنك مصر يستحوذ على 50% من مبادرة مشروعك
بنك مصر يوفر ملياري جنيه ضمن مبادرة مشروعك
ريادة الأعمال: فكرتك مشروعك تستثمر فى 42 شركة
برنالمج مشروعك الاسكندرية
قنصوة يكلف بتسهيل إجراءات وتراخيص برنامج "مشروعك"
مها يونس
كشف مسؤولون في برنامج "مشروعك" بالإسكندرية عن بلوغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع في المحافظة الساحلية حتى 5 سبتمبر الجاري، 540 مشروع بقيمة 50 مليون و446 ألف جنيه، بواقع 125 مشروع في حي المنتزه ثان بقيمة 7 ملايين و31.5 ألف جنيه، و109 مشاريع في حي المنتزه أول بقيمة 5 ملايين و114.5 ألف جنيه، إضافة إلى 39 مشروع في حي شرق بقيمة 11 مليون و740 ألف جنيه.
ونفذ البرنامج - حسب بيان اليوم - 41 مشروعا في وسط المحافظة بقيمة 11 مليون 278.5 ألف جنيه، واجمالي 4 مشروعات بغرب بقيمة 110 آلاف جنيه، فضلا عن 8 مشروعات في حي الجمرك بقيمة 485 ألف جنيه، و21 مشروعا في حي العجمي بقيمة 5 ملايين و220 ألف جنيه.
كما نفذ البرنامج 157 مشروعا في العامرية بقيمة 7 ملايين 533.6 ألف جنيه، و36 مشروعا في برج العرب بقيمة مليون و933 ألف جنيه.
وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، التقى بمديري برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بأحياء المحافظة، للوقوف علي موقف تنفيذ البرنامج بكل حي، ومناقشة أي عقبات قد تواجه تنفيذ البرنامج.
وقال قنصوة إن الدولة تولي اهتمام كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، موضحا أنه يستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأشار إلى أهمية برنامج "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكداً علي الإهتمام بتشجيع الشباب علي التقدم للبرنامج وتوفير آليات جاذبة لهم والعمل علي توفير دراسات جدوي لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع.
علي الصعيد ذاته، كلف المحافظ المهندسة سعاد حلمي، المشرف العام علي برنامج " مشروعك " بالمحافظة، بإنشاء وحدة ومجموعة عمل للبرنامج تكون مسؤولة عن إنهاء التراخيص والإجراءات الإدارية الخاصة بالبرنامج علي مستوى المحافظة، وتكوين فريق تسويق بالأحياء التي لا يوجد بها تسويق خاص بالمشروع.
ووجه المحافظ مديري " مشروعك " علي مستوي الأحياء بتجهيز كل تفاصيل المشروعات التي تم تنفيذها وتمويلها من خلال برنامج مشروعك.
برنامج مشروعك
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا