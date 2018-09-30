تنفيذ 540 مشروعا بنحو 50 مليون جنيه في الإسكندرية

قنصوة يكلف بتسهيل إجراءات وتراخيص برنامج "مشروعك"

مها يونس





كشف مسؤولون في برنامج "مشروعك" بالإسكندرية عن بلوغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع في المحافظة الساحلية حتى 5 سبتمبر الجاري، 540 مشروع بقيمة 50 مليون و446 ألف جنيه، بواقع 125 مشروع في حي المنتزه ثان بقيمة 7 ملايين و31.5 ألف جنيه، و109 مشاريع في حي المنتزه أول بقيمة 5 ملايين و114.5 ألف جنيه، إضافة إلى 39 مشروع في حي شرق بقيمة 11 مليون و740 ألف جنيه.





ونفذ البرنامج - حسب بيان اليوم - 41 مشروعا في وسط المحافظة بقيمة 11 مليون 278.5 ألف جنيه، واجمالي 4 مشروعات بغرب بقيمة 110 آلاف جنيه، فضلا عن 8 مشروعات في حي الجمرك بقيمة 485 ألف جنيه، و21 مشروعا في حي العجمي بقيمة 5 ملايين و220 ألف جنيه.





كما نفذ البرنامج 157 مشروعا في العامرية بقيمة 7 ملايين 533.6 ألف جنيه، و36 مشروعا في برج العرب بقيمة مليون و933 ألف جنيه.





وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، التقى بمديري برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بأحياء المحافظة، للوقوف علي موقف تنفيذ البرنامج بكل حي، ومناقشة أي عقبات قد تواجه تنفيذ البرنامج.





وقال قنصوة إن الدولة تولي اهتمام كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، موضحا أنه يستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.





وأشار إلى أهمية برنامج "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكداً علي الإهتمام بتشجيع الشباب علي التقدم للبرنامج وتوفير آليات جاذبة لهم والعمل علي توفير دراسات جدوي لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع.





علي الصعيد ذاته، كلف المحافظ المهندسة سعاد حلمي، المشرف العام علي برنامج " مشروعك " بالمحافظة، بإنشاء وحدة ومجموعة عمل للبرنامج تكون مسؤولة عن إنهاء التراخيص والإجراءات الإدارية الخاصة بالبرنامج علي مستوى المحافظة، وتكوين فريق تسويق بالأحياء التي لا يوجد بها تسويق خاص بالمشروع.





ووجه المحافظ مديري " مشروعك " علي مستوي الأحياء بتجهيز كل تفاصيل المشروعات التي تم تنفيذها وتمويلها من خلال برنامج مشروعك.