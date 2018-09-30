صندوق التمويل العقاري: تحديات كبيرة واجهت مشروع الإسكان الاجتماعي

مي عبد الحميد

خالد الأسمر



قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن قطاع التمويل العقاري أصبح واقعا مهما على الأرض.



وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر القضاء الاقتصادي الخامس للتمويل العقاري، أن الصندوق واجه تحديات عديدة منذ أن بدأ تفعيل دور الصندوق في ٢٠٠٣، لافتة إلى أن من أهم التحديات التي واجهت الصندوق هو وجود التمويل المناسب للمستفيدين من شريحة محدودي الدخل.



وأشارت عبدالحميد، إلى أنه مع وجود التمويل جاءت مبادرة البنك المركزي في ٢٠١٤ بتشجيع البنوك في المساهمة في عملية التمويل وبدأ الأمر بـ٤ بنوك كبرى.



ولفتت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان العقاري إلى أنه كانت هناك مخاوف لدى البنوك في البداية من عدم التزام محدودي الدخل بالسداد.