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أسواق عربية
مكاسب 4 بورصات بقيادة السعودية وهبوط القاهرة والبحرين
الأحد 30 سبتمبر 2018 08:19 م
البورصة السعودية
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البورصة السعودية
خالد بدر الدين
تباين أداء البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بصعود 4 مؤشرات بقيادة السعودية ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من شهر بدعم من صعود أسعار البترول لأكثر من 82 دولارا للبرميل، وخطط المملكة الرامية لزيادة الإنفاق الحكومي، بينما هبطت 4 مؤشرات أخرى بنسب متواضعة منها القاهرة والبحرين.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات 1.2% ليصل إلى حوالى 8000 نقطة مع ارتفاع أسعار أسهم شركة سابك بأكثر من 1.5% وسعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 2.6%، كما حققت أسهم البنوك أيضا مكاسب، إذ ارتفع سعر سهم بنك الراجحي نحو 2%، بينما زاد سهم مجموعة سامبا المالية 1.1%.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1% فى نهاية الأسبوع الماضى لتبلغ عند التسوية 82.72 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوياتها أثناء الجلسة عند 82.87 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 10 من نوفمبر 2014، كما صعد سعر خام مزيج برنت القياسى بأكثر من 4% في الربع الثالث من العام الحالى.
وأظهرت أرقام نشرتها وزارة المالية السعودية اليوم الأحد أن حكومة المملكة تهدف إلى زيادة الإنفاق بما يزيد على 7% العام القادم في محاولة لدعم النمو الاقتصادي الضعيف، بينما تواصل تقليص عجز الميزانية تدريجيا.
وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.3% ليسجل 2835 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة أرابتك للبناء 2.6% وارتفع السهم منذ أعلنت الشركة عن فوز كونسورتيوم يضم وحدة تابعة لها بعقد قيمته 3.2 مليار درهم (871 مليون دولار) في وقت سابق هذا الشهر، كما زاد سعر سهم شركة داماك العقارية 2.5% قبل معرض عقاري ينعقد هذا الأسبوع، والمتوقع أن تطرح فيه الشركة معروضات جديدة.
وزاد مؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.3% ليتقدم إلى أكثر من 9813 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة صناعات قطر بما يزيد على 2.2% وتحقق الأسهم في الدول المنتجة للنفط أداء قويا مع صعود أسعار الخام لأعلى مستوياتها في أربع سنوات، في الوقت الذي انخفضت فيه صادرات إيران النفطية جراء العقوبات الأمريكية على طهران.
وكسب مؤشر بورصة مسقط أكثر من 0.4% ليصل إلى حوالى 4544 نقطة، بينما ارتد مؤشر بورصة الكويت بحوالى نقطتين فقط ليستقر عند حوالى 5344 نقطة ولكن المؤشر كسب 9% فى الربع الحالى الذى ينتهى اليوم.
وهبط مؤشر البحرين بأكثر من 0.8% ليصل إلى 1339 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.3% لينزل إلى حوالى 4935 نقطة بسبب تراجع سعر سهم بنك أبوظبي الأول 0.7% ولكن سعر سهم بنك الشارقة أغلق مرتفعا 1.9% نتيجة حديث عن اندماج، وصعد أيضا سعر سهم شركة دانة غاز 2.6%، كما أغلق سعر سهم شركة ريم للاستثمار، التي أُدرجت يوم الأحد في السوق الثانوية، عند 14 درهما (3.81 دولار) بعد أن سجل 16 درهما في أوائل التعاملات.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة إن حكومة الشارقة تدرس اندماجا محتملا بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد، قد يتمخض عن كيان جديد بأصول قيمتها نحو 66.2 مليار درهم (18 مليار دولار).
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على انخفاض طفيف بلغ 9 نقاط فقط ليستقر عند حوالى 14623 نقطة و لكن سعر سهم شركة القلعة القابضة ارتفع 4 % بعد أن سجلت شركة الاستثمار المباشر ربحا صافيا في الربع الثاني من العام الجارى مقابل خسارة صافية خلال نفس الربع من العام الماضى.
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