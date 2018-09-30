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اقتصاد وأسواق
كيما تحقق صادرات بقيمة 289.9 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي
الأحد 30 سبتمبر 2018 08:08 م
كيما أسوان
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كيما أسوان
أحمد اللاهونى وعصام عميرة:
حققت شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، صادرات وصلت 289.9 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي مقابل 287.6 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وقال عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للشركة اليوم، إن صادرات النترات بلغت 42.2 ألف طن مقابل 51 ألف طن للعام السابق له 2016/2017، كما بلغت كمية صادرات الفيروسيلكون 957 طن وذلك مقابل ألفين طن خلال العام السابق له.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك مخزون بقيمة 250 مليون جنيه وذلك مقارنة ب 193 مليون جنيه خلال العام السابق له.
ويهتم مشروع كيما 2 بإنتاج الأسمدة (أمونيا – يوريا)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له نحو 12 مليار جنيه ويهدف إلى توفير نحو 500 ألف طن أمونيا سنوياً للأسواق المحلية، وتحول استهلاك الطاقة من الكهرباء إلى الغاز الطبيعي منخفض التكلفة الإنتاجية.
يشار أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 109.68 مليون جينه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 208.04 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي، سجلت نحو 573.3 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 607.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
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