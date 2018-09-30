شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما

أحمد اللاهونى وعصام عميرة:



بلغت نسبة حضور الأسهم بالجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" نحو 92.24%، لمناقشة تعديل المادة 20 من النظام الأساسي، استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والتمثيل النسبي لرأس المال في المجلس.



يقصد بالتصويت التراكمي منح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوية لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يكملها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح.



كما ستناقش العمومية الحد الأدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة، بما لا يجاوز مقعد بمجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة.



يشار أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 109.68 مليون جينه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 208.04 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي السابق له.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي، سجلت نحو 573.3 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 607.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

