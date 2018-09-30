النصر للأعمال المدنية تفوز بمشروع في 6 أكتوبر تكلفته 12.3 مليون جنيه

النصر للأعمال المدنية

رجب عزالدين



قالت شركة النصر للأعمال المدنية إن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أسندت إليها تنفيذ أعمال بمشروع الإسكان القومى بمدينة 6 أكتوبر بقيمة إجمالية 12.37 مليون جنيه.



وقالت النصر فى بيان للبورصة المصرية إن شركة مدينة نصر وافقت على اسناد تلك الأعمال إليها بالقيمة المشار إليه شاملة كافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة .



وارتفعت أرباح النصر للأعمال المدنية خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 3150% على أساس سنوي لتسجل 50.3 مليون مقابل أرباح بلغت 1.55 مليون جنيه في النصف الأول من 2017.