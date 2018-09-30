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عقـــارات
بدء فعاليات مؤتمر القضاء الاقتصادي الخامس عن التمويل العقاري ومشاكله
الأحد 30 سبتمبر 2018 08:08 م
جانب من المؤتمر
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التمويل العقاري
خالد الأسمر
بدأت فعاليات مؤتمر القضاء الاقتصادي الخامس عن التمويل العقاري ومشاكله، حيث تناول المؤتمر المشاكل والتحديات التي تواجه التمويل العقاري من حيث مصادر التمويل وكيفية حلولها.
وتناول المؤتمر دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير المسكن الملائم لمحدودي الدخل.
حضر المؤتمر مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمستشار خالد الصاوي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وهند فهمي نائب رئيس الاتحاد المصرفي للتمويل العقاري، والدكتور أيمن عواد مدير بحوث الشهر العقاري والتفتيش الفني بالشهر.
التمويل العقاري
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