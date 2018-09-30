وزير الطيران يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون في النقل الجوي

وزير الطيران الفريق يونس المصري







استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني يوليوس جيورج لوي سفير المانيا لدي جمهورية مصر العربية لبحث العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.



و أكد المصري ان مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، و أن هناك تعاون مستمر بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة مجال النقل الجوي ’ مشيداً بدعم ألمانيا لمصر في مجال التدريب وأمن المطارات.



تناول اللقاء سبل تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بما يسهم في إنتعاش الحركة الجوية بين مصر وألمانيا، إضافة إلى التعاون فى مجالات الطيران المدني المختلفة وبخاصة الشحن الجوى بين البلدين فى ظل ارتفاع حجم التبادل التجارى بينهما خلال الفترة الماضيه .



ومن جانبه اعرب جيورج لوي عن سعادته بالعلاقات المثمرة بين البلدين في أنشطة الطيران المدني ، و أن هناك زيادة ملحوظة فى الحركة الجوية السياحية الوافدة على مصر ، حيث تستهدف السياحة الألمانية مصر كمقصد سياحى جذاب خاصة إلى شرم الشيخ والغردقة حيث يفضل السائحين الألمان قضاء أجازتهم في مصر.



هذا وتعد ألمانيا من أكثر الدول تنشيطاً للسياحه في العالم حيث تستضيف بورصة السياحة العالمية ITB التي تقام في العاصمة الألمانية برلين كل عام والذي يعد من أكبر وأعرق معارض السياحية الدولية.



الجدير بالذكر أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين الوطنيتين مصر للطيران والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، وأن الشركتين اعضاء في تحالف ستار العالمى والذى يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.





كما أن مصر للطيران تسيّر 14 رحلة اسبوعيا بواقع رحلة يومياً إلى كل من ميونيخ وفرانكفورت بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعياً إلى برلين.

كما تسيّر شركة أير كايرو رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر.



اما شركة لوفتهانزا الألمانية فتسير 18 رحلة اسبوعيا الي القاهرة، بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين.



