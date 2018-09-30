كابو للملابس تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال

النصر للملابس والمنسوجات - كابو

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو تقدمت إليها بمستندات زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.



وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 407.3 مليون جنيه إلى 464.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 57.3 مليون جنيه.



وتوزع الزيادة على عدد 57.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد، والزيادة مسددة نقدا حق اكتتاب لقدامى المساهمين.