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بورصة وشركات
كابو للملابس تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال
الأحد 30 سبتمبر 2018 07:28 م
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 66
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النصر للملابس والمنسوجات - كابو
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو تقدمت إليها بمستندات زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 407.3 مليون جنيه إلى 464.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 57.3 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 57.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد، والزيادة مسددة نقدا حق اكتتاب لقدامى المساهمين.
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