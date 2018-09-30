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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد والبنك الدولي: التوترات التجارية تهدد الإصلاحات الاقتصادية
الأحد 30 سبتمبر 2018 07:26 م
صورة مجمعة للبنك الدولي وصندوق النقد
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تقرير دولي: النظام التجاري العالمي يواجه توترات
صورة مجمعة للبنك الدولي وصندوق النقد
سمر السيد
قال تقرير مشترك حديث لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، إن التكامل التجاري يمكن أن يلعب دورا أكبر بكثير في تعزيز الرخاء المشترك
وأشار التقرير الذي يركز على تنشيط التجارة والنمو الشامل إلى أن التركيز الحالي على التوترات التجارية يهدد بإخفاء الفوائد الكبيرة غير المستغلة المحتملة من إجراء المزيد من الإصلاح التجاري
وأضاف أن الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات - وغيرها من التغييرات الأساسية في الاقتصاد العالمي- لم تنعكس بعد في المجالات الحديثة للسياسة التجارية كالتجارة الإلكترونية.
ولفت التقرير إلى أن زيادة الانفتاح في المجالات الحديثة للسياسة التجارية سيعزز التنافس وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة.
وأشار إلى أنه في العديد من المجالات الأخرى مثل الاقتصاد الريفي والتمكين الاقتصادي للمرأة تعد الإصلاحات المتعلقة بالتجارة مهمة خاصةً لتعزيز النمو الشامل.
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