مستثمر يخفض حصته في العربية للأقطان ببيع 136 ألف سهم

العربية لحليج الأقطان 1

رجب عزالدين



أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان عن قيام العميل أحمد على على الجمل ببيع عدد 136 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 305 ألف جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 4.74% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.37% قبل العملية.



وبلغ متوسط سهر السهم فى الصفقة 2.24 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة شعاع لتداول الاوراق المالية ، كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.