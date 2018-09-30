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بورصة وشركات
مصر للألومنيوم تحصل على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأس المال
الأحد 30 سبتمبر 2018 07:16 م
مصر للألمونيوم
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مصر للألمونيوم
رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة مصر للالومنيوم بنشر تقرير الافصاح الخاص بالسير فى اجراءات زيادة رأس المال.
وتقدمت الشركة فى وقت سابق للهيئة بمستندات زيادة رأس المال المصدر إلى 1.65 مليار جنيه.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 13 سبتمبر الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 1.1 مليار جنيه الى 1.650 مليار جنيه بزيادة قدرها 550 مليون جنيه بقيمة اسمية 4 جنيهات.
وتمول الزيادة من أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضي، وذلك بواقع سهم مجانى لكل سهمين أصليين.
الرقابة المالية
مصر للالومنيوم
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