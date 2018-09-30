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اقتصاد وأسواق
تقرير دولي: النظام التجاري العالمي يواجه توترات
الأحد 30 سبتمبر 2018 07:14 م
ترامب وميركل...
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ترامب وميركل...
سمر السيد:
قالت ورقة تجارية مشتركة صادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية عن تنشيط التجارة والنمو الشامل، أن بناء انفتاح أكبر وأكثر ديمومة يجب أن يكون جزءًا من جهد أوسع لتعزيز النظام التجاري العالمي.
وأشارت إلى أن نظام قواعد التجارة العالمية الذي عزز النمو الاقتصادي الغير مسبوق عبر عدة أجيال يواجه توترات، ورغم أن هذه التوترات لم تظهر في الصدارة إلا مؤخراً ، إلا أنها متجذرة في قضايا تركت دون حل لفترة طويلة.
وأكدت الورقة علي أنه يجب على الحكومات أن تعالج على الفور المسائل العالقة التي تتضمن على سبيل المثال نظام نزاعات منظمة التجارة العالمية ونطاق أنظمة الدعم ، مشيراً إلي أن العمل التعاوني من أجل ضمان انفتاح أكبر يعتبر أمر حتمي في حد ذاته و يمكن أن يساعد أيضا في حل هذه المسائل.
وأضافت أن الإصلاح التجاري تخلف منذ أوائل عام 2000 ، وقد ركزت الحكومات خلال تلك الفترة جهودها في منظمة التجارة العالمية على اقتراب تفاوضي واحد.
وتابعت "الآن بدأ الاهتمام يتحول إلى كيف يمكن أن تؤثر أساليب التفاوض الأخرى - بما في ذلك بعض الأساليب المستخدمة بفعالية في الماضي – حتي تلعب التجارة دورها الكامل مرة أخرى في دفع الازدهار الاقتصادي العالمي المتزايد".
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