سحر طلعت مصطفي .. رئيس لجنة برلمانية وعضوة في 14 شركة

سحر طلعت





أحمد عاشور

أظهرت ورقة تعريفية وزعها المجلس المصري للدراسات الاقتصادية أن النائب سحر طلعت مصطفي رئيسية لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان و شقيقة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تشغل عضو مجلس إدارة 14 شركة هي كالتالي :



- شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة

شركة الاسكندرية للانشاءات والديكور

شركة الاسكندرية للانشاءات

شركة الاسكندرية الزراعية

شركة جي تك للأعمال الكهربائية والميكانيكية

شركة الاسكندرية للصناعات الزجاجية والخشبية

شركة الاسكندرية للحدائق

شركة الاسكندرية للانشاء والطرق

الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني

شركة الاسكندرية للاستثمار العقاري

شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي

شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري

شركة البوريفاج للمشروعات العقارية

الشركة العربية للمشروعات السياحية والفندقية " ايكون "



وقالت أن النائبة سحر طلعت مصطفي حاصلة علي ليسانس الأداب قسم اللغة الانجليزية عام 1989 .



وأكدت أنها تساهم في العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية من خلال عضويتها في العديد من المؤسسات منها مجلس إدارة الجمعية المصرية العامة لحماية الأطفال ،و مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية ‘وعضو مجلس إدارة وأمين الصندوق بمؤسسة طلعت مصطفي الخيرية ‘المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية‘ والهلال الأحمر بالاسكندرية .



