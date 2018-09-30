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سيــارات
أوتو جميل تعلن عن خصومات تصل إلى 30 ألفا على سيارات فورد
الأحد 30 سبتمبر 2018 07:01 م
السيارة فورد فيوجن
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السيارة فورد فيوجن
شريف عيسى
أعلنت شركة أوتو جميل، وكلاء سيارات فورد، عن خصومات بقيمة 25 ألف جنيه على طرازات كوجا وفيوجن خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى "أوتوماك - فورميلا".
وسعرت أوتو جميل الفئة الأولى من فيوجن بسعر 525 ألف جنيه، دون أية خصومات بعد أن قررت زيادة المواصفات التى تتمتع بها تلك الفئة.
وبلغ سعر الفئة الثانية من فيوجن خلال أوتوماك - فورميلا 575 ألف جنيه، بعد أن كانت بسعر 595 ألفًا، بخصم يصل إلى 20 ألف جنيه.
وحددت أوتو جميل سعر الفئة الثالثة بقيمة 650 ألف جنيه، بخصم 25 ألف جنيه، فيما انخفص سعر الفئة الرابعة من 700 ألف، إلى 675 ألف جنيه.
أما عن طراز كوجا المنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، فتراوحت الخصومات عليها من 25 إلى 30 ألف جنيه.
وانخفض سعر الفئة الأولى من 575 ألفًا، إلى 550 ألف جنيه، فيما أعلن وكيل فورد عن عرض على الفئة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه، ليصل سعرها الأن 625 ألفًا، بدلًا من 655 ألف جنيه.
أما عن الفئة الثالثة من كوجا فأعلنت شركة أوتو جميل عن خصومات عليها تصل إلى 25 ألفًا، ليقدر سعرها الآن بحوالى 700 ألف جنيه، بدلًا من 725 ألفًا.A
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