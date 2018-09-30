اجتماع بمجلس الوزراء لبحث تسويق القطن المحلي

القطن المصري

الصاوي أحمد



أكد النائب عبدالفتاح سراج، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي التابعة للاتحاد التعاوني الزراعي والنائب البرلماني، أنه تم عقد اجتماع في مقر مجلس الوزراء اليوم؛ لبحث أزمة تسويق الأقطان بعد تراجعها الحاد في السعر؛ حيث تم عقد لقاء مع اللواء حسام نبيل مساعد أمين عام مجلس الوزراء ومسئول الاتصال السياسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من قيادات وزارة الزراعة.



وحضر الاجتماع من وزارة الزراعة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ومجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح ووليد السعدني رئيس الجمعية المركزية للقطن، والنائب البرلماني عبدالفتاح سراج، والنائبة البرلمانية جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة في البرلمان، وأحمد عياد رئيس شعبة القطن في الغرفة التجارية، وذلك لبحث أزمة تسويق القطن القائمة حاليا.



واوضح "سراج" أن الشركة القابضة هي المسؤولة عن شراء القطن من المزارعين بعد أن تراجعت الأسعار عن حدِّ الضمان الذي حددته الحكومة سلفا بـ2500و2700 لصنفي وجه قبلي وبحري على التوالي.



ومن جانبه، أكد وليد السعدني، رئيس الجمعية المركزية للقطن في المؤتمر، أن وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للغزل ترغب في شراء 450 ألف طن قطن من الأكثار بسعر 2700 جنيه، وذلك مشتملا على تكاليف النقل والأكياس، وذلك لتوفير البذرة للموسم المقبل.



وأوضح أن تم عقد اجتماع في مقر مجلس الوزراء تم فيه مناقشة أزمة تسويق الأقطان حاليا، وتلقينا فيها وعودا حكومية من مجلس الوزراء بسرعة الحل بعد عرض مطالب الاجتماع علي رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.



ولخص "السعدني" مطالب مجلس الوزراء في مطلبين الأول معاملة تجارة القطن ومساواتها في فائدة الاقتراض مع القطاع الزراعي حيث تنخفض الفائدة لـ5% بدلا من 18% و20% حاليا؛ لأن ذلك يسهم في تخفيض سعر القطن المصدر للخارج وزيادة الإقبال عليه في حالة الاستجابة لذلك والمطلب الأخر تحديد جهة لأستلام المحصول وشراؤه من المزارعين.