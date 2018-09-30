سعر الريال السعودي في مصر الآن الأحد 30-9-2018| أعلى سعر في المصري الخليجي

الريال السعودي 669

تقرير- أحمد الدسوقى



ننشر بوابة "المال"، أسعار الريال السعودى الآن فى نهاية تعاملات، اليوم الأحد 30-9-2018- كالتالي:



سعر الريال فى مصر الآن بالبنك المركزى

4.76 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



سعر الريال الآن بالبنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع



سعر الريال الآن ببنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر الريال الآن ببنك القاهرة

4.79 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



سعر الريال الآن فى بنك الأسكندرية

4.73جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع



سعر الريال الآن فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.79جنيه للبيع



سعر الريال الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى

4.73 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



سعر الريال الآن فى بنك hsbc

4.76 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



سعر الريال الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb

4.76جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



سعر الريال الآن فى البنك الزراعى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



سعر الريال الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الريال



سعر الريال الآن البنك المصرى الخليجى

4.77جنيه للشراء

4.79جنيه للبيع



سعر الريال الآن بالبنك المركزى

4.76 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



سعر الريال الآن ببنك القاهرة

4.76 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع