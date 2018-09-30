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سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

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سعر الريال السعودي في مصر الآن الأحد 30-9-2018| أعلى سعر في المصري الخليجي

الريال السعودي 669
الريال السعودي 556
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الريال السعودي 669

تقرير- أحمد الدسوقى 

ننشر بوابة "المال"، أسعار الريال السعودى الآن فى نهاية تعاملات، اليوم الأحد 30-9-2018- كالتالي:
 
سعر الريال فى مصر الآن بالبنك المركزى
 4.76 جنيه للشراء
 4.79 جنيه للبيع

 سعر الريال الآن بالبنك الأهلى المصرى
 4.75 جنيه للشراء
 4.78 جنيه للبيع

سعر الريال الآن ببنك مصر
4.75 جنيه للشراء
 4.77 جنيه للبيع

سعر الريال الآن ببنك القاهرة
4.79 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع

سعر الريال الآن فى بنك الأسكندرية 
4.73جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع

سعر الريال الآن فى البنك التجارى الدولى cib
4.74 جنيه للشراء
4.79جنيه للبيع

سعر الريال الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى
4.73 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع

سعر الريال الآن فى بنك hsbc
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع

سعر الريال الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb
4.76جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع

سعر الريال الآن فى البنك الزراعى المصرى
4.74 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع

سعر الريال الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
4.75 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
 
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الريال  
 
سعر الريال الآن البنك المصرى الخليجى 
4.77جنيه للشراء
4.79جنيه للبيع

سعر الريال الآن بالبنك المركزى
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع

سعر الريال الآن ببنك القاهرة
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
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