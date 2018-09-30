تجديد الثقة فى مجلس إدارة الشرقية للدخان لمدة 3 شهور

محمد هارون الشرقية للدخان 5

أحمد اللاهونى وعصام عميرة



قررت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان برئاسة عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تجديد الثقة فى مجلس إدارة "إيسترن كومباني" لمدة 3 أشهر.



ونص قرار الجمعية على ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية المستقبلية، وذلك بعد تعديل النظام الأساسي للشركة، واعتماده من الجهات المختصة، في ضوء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92 لسنة 2018.