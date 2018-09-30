نقيب الفلاحين: برنامج ذبابة الفاكهة يقلص خسائر المزارعين

حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين



الصاوي أحمد



قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن فرض رسم صادر بقيمة 20 جنيها على كل طن تصدير من المنتجات الزراعية "خضر أو فاكهة" يساهم في تفعيل البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة.



وأشار إلى أنه تصرف محمود وجهد مشكور لوزارة الزراعة للقضاء علي ذبابة الفاكهة التي تكبد المزارعين خسائر فادحة.



وأوضح أن ذبابة الفاكهة هي حشرة خطيرة تتطفل على أشجار الفاكهة، وتسبّب لها كثيرا من الأضرار، وبالتالي تضعف من إنتاجيتها، مما يؤثر سلبيا علي الحالة الاقتصادية للمزارعين.



وأشار نقيب الفلاحين إلي أن هذه الحشرة الصغيرة، تضع بَيْضَها علي ثمار الفاكهة، وأجزاء أخرى من النَّباتات، واليرقات التي تفقس من البيضة مما يؤدي لتلف الثمار، لافتا إلى أن طرق مكافحة مكافحة هذه الذبابه تكمن في قطف الثمار التي تحتوي على بيض هذه الحشرة، ووضعها في أكياس مغلقة الإحكام، تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، ليتمّ التخلّص بشكل كامل من الحشرة.



