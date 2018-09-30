الصناعات الكيماوية الحديثة كيما

أحمد اللاهونى وعصام عميرة:



أعلن عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، عن الانتهاء من 91% من أعمال إنشاءات وتجهيز مشروع كيما 2.



ويهتم مشروع كيما 2 بإنتاج الأسمدة (أمونيا – يوريا)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له نحو 12 مليار جنيه، ويهدف إلى توفير نحو 500 ألف طن أمونيا سنويًّا للأسواق المحلية، وتحول استهلاك الطاقة من الكهرباء إلى الغاز الطبيعي منخفض التكلفة الإنتاجية.



وأضاف خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للشركة اليوم، أن إجمالى أرباح الشركة خلال العام المالى الماضى 2017/2018 بلغ نحو 109 ملايين جنيه مقابل 116 مليونا في العام السابق له.



يشار أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 109.68 مليون جينه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 208.04 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي السابق له.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي، سجلت نحو 573.3 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 607.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.