أزمات المنطقة تدفع شركات الطيران لتجنب مصر في الطريق من إسرائيل للسعودية

طائرة بريطانية





أحمد عاشور



قال سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدنى، إن بعض الأوقات التي شهدت أزمات دفعت شركات طيران أوروبية للتوصية بعدم الطيران فوق منطقة سيناء، والاتجاه نحو إسرائيل ثم الأردن والسعودية دون المرور بمصر.



وأضاف الحفني أن حركة الطيران لمصر تأثرت بشدة منذ عام 2010، ومازالت متأثرة بالتداعيات التي تحدث في منطقة البحر الأحمر والصراع في اليمن، وكذلك الصراع في سوريا بالقرب من البحر المتوسط.



جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم تحت عنوان " تحرير السماوات المصرية فرصة ضائعة ...أم هدر للموارد ؟"، بمشاركة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز والدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة السابق، وإلهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق ورئيس شركة إيمكو للسياحة، وسحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني.