أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018

|
إسم القطاع
|
إسم الورقة المالية
|
نسبة
التغير
|
سعر
الإقفال
|
قيمة
التداول
|
اتصالات
|
جلوبال تيلكوم القابضة
|
0.3
|
3.33
|
44160748.35
|
اوراسكوم للاستثمار القابضه
|
-1.16
|
0.598
|
11283025.7
|
المصرية للاتصالات
|
0.26
|
11.68
|
6536110.16
|
اعلام
|
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|
-1.71
|
4.61
|
217146.69
|
التشييد
و مواد البناء
|
العربية للاسمنت
|
-0.6
|
5.01
|
3191184.64
|
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|
2.48
|
0.62
|
1895540.266
|
جنوب الوادى للاسمنت
|
-1.89
|
2.6
|
1698635.85
|
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|
1.87
|
5.98
|
558776.2
|
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|
0.7
|
1.005
|
472808.106
|
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
|
1.05
|
9.63
|
448236.86
|
اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|
-0.29
|
13.83
|
441447
|
العربية للمحابس
|
10
|
1.331
|
328082.124
|
العربية للخزف - سيراميكا ريماس
|
-0.33
|
1.806
|
235799
|
شركة النصر للأعمال المدنية
|
-2.6
|
21.01
|
189284.4
|
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
|
5.06
|
0.934
|
185694.25
|
السويس للاسمنت
|
-3.41
|
15.02
|
82219.35
|
مصر للاسمنت - قنا
|
-4.43
|
14.23
|
78092
|
اسمنت سيناء
|
-0.31
|
9.68
|
41150
|
البويات والصناعات الكيماوية - باكين
|
0
|
30.93
|
25662.32
|
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|
0
|
6.85
|
23525.75
|
ليسيكو مصر
|
0
|
4.77
|
19034.54
|
مصر بنى سويف للاسمنت
|
0
|
18.54
|
13405
|
دلتا للانشاء والتعمير
|
0
|
5.27
|
1541.18
|
العقارات
|
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|
-2.41
|
22.29
|
50625505.21
|
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|
-0.78
|
21.69
|
35723392.11
|
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|
2.63
|
11.3
|
25475453.73
|
بالم هيلز للتعمير
|
-1.63
|
2.41
|
12070803.77
|
مدينة نصر للاسكان والتعمير
|
0.26
|
7.64
|
8698913.39
|
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|
0
|
2.09
|
7683529.69
|
إعمار مصر للتنمية
|
-1.39
|
3.54
|
5931853.4
|
مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|
1.77
|
1.841
|
2112321.558
|
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|
-0.36
|
0.819
|
1511745.53
|
الشمس للاسكان والتعمير
|
4.73
|
5.31
|
1067291.99
|
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|
2.37
|
1.987
|
538056.683
|
التعمير والاستشارات الهندسية
|
0.09
|
11.62
|
413708.29
|
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|
-1.77
|
1.385
|
319236.175
|
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|
4.69
|
8.71
|
302377.61
|
شمال افريقيا للاستثمار العقارى
|
0.36
|
1.112
|
224164.059
|
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
|
-6.44
|
12.79
|
177803.23
|
الاستثمار العقاري العربي - اليكو
|
2.1
|
0.536
|
171111.237
|
المتحدة للاسكان والتعمير
|
2.33
|
3.07
|
170488.3
|
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|
-3.46
|
4.19
|
111210.45
|
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|
-2.51
|
6.98
|
104294.93
|
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|
-2.11
|
5.1
|
77386.18
|
العالمية للاستثمار والتنمية
|
2.48
|
9.09
|
47363.9
|
القاهرة للاسكان والتعمير
|
0
|
13.5
|
16900
|
العبور للاستثمار العقارى
|
0
|
5.06
|
10100
|
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|
0
|
14
|
6305
|
العربية لاستصلاح الاراضي
|
0
|
9.12
|
6191.03
|
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|
0
|
5.47
|
5321.77
|
اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|
0
|
0.38
|
948.09
|
أغذية
و مشروبات
|
الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|
0.78
|
2.59
|
1088499.4
|
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|
1.24
|
21.23
|
867945.33
|
القاهرة للزيوت والصابون
|
-0.23
|
8.55
|
866116.89
|
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|
-1.31
|
1.209
|
570679.622
|
اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى
|
-1.47
|
9.38
|
559440.09
|
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|
-0.24
|
8.26
|
320017.61
|
المنصورة للدواجن
|
1.49
|
4.08
|
315243.4
|
اجواء للصناعات الغذائية - مصر
|
-2.07
|
2.84
|
279012.62
|
الاسماعيلية مصر للدواجن
|
-0.55
|
1.796
|
228440.405
|
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|
0.72
|
9.83
|
202332.28
|
مطاحن مصر الوسطي
|
2.96
|
44.13
|
176970.78
|
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|
0.2
|
4.96
|
161580.8
|
الدلتا للسكر
|
-1.79
|
14.27
|
142320.07
|
مصر للزيوت و الصابون
|
-9.96
|
24.5
|
122500
|
الشرقية الوطنية للامن الغذائي
|
-2.6
|
3.37
|
88725.38
|
مطاحن ومخابز الاسكندرية
|
-0.75
|
13.23
|
76215.93
|
القاهرة للدواجن
|
-0.5
|
5.99
|
69183
|
مطاحن ومخابز شمال القاهرة
|
0
|
27
|
68040
|
جهينة للصناعات الغذائية
|
0
|
10.19
|
64475.53
|
الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|
-9.44
|
9.78
|
52861.44
|
ايديتا للصناعات الغذائية
|
0
|
16.73
|
49878.72
|
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
|
3.99
|
1.669
|
31384.1
|
المصرية للدواجن
|
0
|
1.936
|
27961.58
|
مطاحن شرق الدلتا
|
0
|
137
|
2886
|
مطاحن وسط وغرب الدلتا
|
0
|
169.24
|
633.7
|
بنوك
|
البنك التجاري الدولي (مصر)
|
-0.17
|
83.09
|
23585293.68
|
بنك التعمير والاسكان
|
2.25
|
49.08
|
807360.93
|
البنك المصري الخليجي
|
-1.14
|
0.781
|
370284.266
|
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار
|
-0.76
|
1.042
|
355419.59
|
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|
1.57
|
14.84
|
245111.07
|
بنك قناة السويس
|
-0.4
|
7.48
|
221409.05
|
بنك قطر الوطني الاهلي
|
2.05
|
43.9
|
139675.75
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|
-0.54
|
9.19
|
98435.85
|
بنك الكويت الوطنى - مصر
|
-6.92
|
35.4
|
83643.22
|
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|
-2.4
|
14.63
|
71218.98
|
بنك البركة مصر
|
0
|
14
|
14788
|
تكنولوجيا
|
راية القابضة للأستثمارات المالية
|
2.28
|
7.17
|
567122.06
|
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
|
0
|
10.55
|
211000
|
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|
-2.55
|
6.88
|
201263.037
|
خدمات مالية
( باستثناء البنوك )
|
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية
|
4.62
|
3.17
|
69036828.11
|
حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1
|
0
|
0.55
|
18767920.6
|
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|
1.31
|
6.17
|
15200131.87
|
العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى
|
0.14
|
0.71
|
8296988.615
|
المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|
0.76
|
17.33
|
4039657.72
|
اوراسكوم كونستراكشون ليميتد
|
-0.68
|
127.13
|
3586133.09
|
سى اى كابيتال القابضه
|
-1.13
|
7.9
|
3032142.8
|
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات
|
-2.21
|
15.04
|
1802450
|
القابضة المصرية الكويتية
|
0.43
|
1.164
|
1376581.517
|
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|
1.05
|
0.193
|
998257.935
|
حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1
|
3.36
|
0.554
|
752381.936
|
بلتون المالية القابضة
|
-1.01
|
8.84
|
378058.35
|
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
|
0.36
|
2.78
|
353281.18
|
الاهلي للتنمية والاستثمار
|
-0.54
|
7.35
|
272186.12
|
الملتقي العربي للاستثمارات
|
-2
|
13.74
|
223860.82
|
العرفة للاستثمارات والاستشارات
|
0
|
0.17
|
103599.384
|
بى انفستمنتس القابضه
|
2.92
|
9.88
|
98800
|
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
|
10
|
4.84
|
45781.56
|
النعيم القابضة للاستثمارات
|
2.53
|
0.406
|
41350.893
|
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
|
5.12
|
4.93
|
35073.23
|
المهندس للتأمين
|
0
|
12.59
|
16587.5
|
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|
0
|
44.31
|
6156.14
|
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
|
0
|
0.667
|
5671
|
برايم القابضة للاستثمارات المالية
|
0
|
3.35
|
4019
|
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
|
0
|
3.3
|
1320
|
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى
|
0
|
9.74
|
485
|
خدمات و منتجات
صناعية و سيارات
|
السويدى اليكتريك
|
-0.67
|
17.71
|
23802715.36
|
الكابلات الكهربائية المصرية
|
5.24
|
1.005
|
10665767.56
|
القناة للتوكيلات الملاحية
|
-0.11
|
8.93
|
1442434.69
|
جى بى اوتو
|
1.09
|
5.57
|
1221361.7
|
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|
0.49
|
6.21
|
979566.96
|
العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|
1.94
|
0.892
|
734845.015
|
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
|
1.66
|
0.428
|
385942.558
|
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
|
-0.63
|
7.85
|
182499.05
|
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|
-0.93
|
15.99
|
158780.5
|
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
|
9.83
|
1.988
|
119237.796
|
العربية للصناعات الهندسية
|
0
|
4.34
|
26256.3
|
الاهرام للطباعة و التغليف
|
0
|
9.63
|
19048.5
|
دلتا للطباعة والتغليف
|
0
|
8.69
|
7582.6
|
رعاية صحية
و ادوية
|
شركة مستشفي كليوباترا
|
1.45
|
3.5
|
4250016
|
ابن سينا فارما
|
1.51
|
9.42
|
557665.83
|
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل
|
3.42
|
10.57
|
288957.17
|
العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|
5.03
|
27.36
|
166858.03
|
العبوات الطبية
|
-3.81
|
0.833
|
51659
|
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|
0
|
124.92
|
28793.9
|
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|
0
|
2.99
|
22790.23
|
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
|
0
|
0.57
|
18354.9
|
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
|
0
|
20.78
|
10500
|
مستشفى النزهه الدولي
|
0
|
72.3
|
720
|
سياحة
و ترفيه
|
المصرية للمنتجعات السياحية
|
2.21
|
1.893
|
35685856.93
|
الوادى للإستثمار السياحى
|
0.81
|
7.5
|
3274307.88
|
اوراسكوم للتنمية مصر
|
-1.59
|
4.95
|
2516812.59
|
رمكو لانشاء القرى السياحيه
|
2.3
|
3.12
|
1714971.75
|
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|
0.55
|
7.34
|
1551490.85
|
شارم دريمز للاستثمار السياحى
|
-1.92
|
3.58
|
240484.46
|
رواد السياحة - رواد
|
4.05
|
8.99
|
154083.2
|
جينيال تورز
|
3.3
|
2.19
|
116773.3
|
عبر المحيطات للسياحه
|
-5.17
|
0.055
|
85338.969
|
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|
1.9
|
0.804
|
42102.81
|
مصر للفنادق
|
0
|
50.02
|
5002
|
غاز وبترول
|
الاسكندرية للزيوت المعدنية
|
0.73
|
11.11
|
11423515.32
|
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|
-0.14
|
0.723
|
52755.26
|
كيماويات
|
سيدى كرير للبتروكيماويات
|
2.85
|
22.4
|
5954749.64
|
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|
-2.43
|
31.27
|
3266546.22
|
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
|
0.4
|
5.02
|
2554756
|
المالية و الصناعية المصرية
|
-0.59
|
8.4
|
2158948.91
|
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
|
1.94
|
86.79
|
489678.46
|
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
|
-3.61
|
28.87
|
97978.6
|
الدولية للأسمدة والكيماويات
|
3.87
|
1.02
|
30649
|
سماد مصر (ايجيفرت)
|
0
|
3.34
|
6679.4
|
مصر لصناعة الكيماويات
|
0
|
12.5
|
5347.7
|
مرافق
|
غاز مصر
|
3.89
|
68.83
|
345614.74
|
منتجات منزلية
و شخصية
|
النساجون الشرقيون للسجاد
|
0
|
9.59
|
9892567.32
|
الشرقية - ايسترن كومباني
|
-3.43
|
18.29
|
8647202.76
|
العربية لحليج الأقطان
|
0.45
|
2.23
|
4391597.75
|
النصر للملابس والمنسوجات - كابو
|
1.95
|
1.513
|
440004.266
|
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
|
-5.21
|
1.8
|
150735.6
|
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
|
-0.73
|
1.913
|
149354.538
|
دايس للملابس الجاهزة
|
3.53
|
22
|
132000
|
العامة لمنتجات الخزف والصيني
|
-2.9
|
3.01
|
110796.13
|
موارد
أساسية
|
حديد عز
|
-0.27
|
22.05
|
11532702.58
|
مصر للالومنيوم
|
0.37
|
35.21
|
3268113.66
|
الحديد والصلب المصرية
|
-1.37
|
5.03
|
2891925.46
|
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية
|
3.25
|
1032.78
|
1263088.06
|
مصر الوطنية للصلب - عتاقة
|
7.45
|
22.92
|
1222287.2
|
العامة لصناعة الورق - راكتا
|
2.27
|
8.12
|
1082149.19
|
اسيك للتعدين - اسكوم
|
3.47
|
7.16
|
322305.76
|
الالومنيوم العربية
|
0
|
19.54
|
19790
|
موزعون
و تجارة تجزئة
|
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|
-2.67
|
8.37
|
166684.1
|
العامة للصوامع والتخزين
|
-0.67
|
43.17
|
85779
|
القاهرة للخدمات التعليمية
|
2.61
|
7.85
|
64762.5
|
مصر للاسواق الحرة
|
-1.1
|
6.3
|
31286.9
|
المصرية لنظم التعليم الحديثة
|
0
|
1.174
|
26942.28
|
أم بي للهندسةM.B
|
0
|
0.51
|
10037.555
|
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
|
0
|
5.84
|
5710
|
بى اى جى للتجارة والاستثمار
|
0
|
0.824
|
604
|
الإجمالي
|
186
|
|
|