أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018

المال خاص :





تنشر "المال" بيانا تفصيليا يوضح أسعار كل الأسهم بالبورصة المصرية بنهاية جلسة الأحد 25 سبتمبر الحالى، علماً بان المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 أغلق اليوم مرتفعاً بنحو 1.1%.







