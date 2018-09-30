أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018
البورصة المصرية

المال خاص :

تنشر "المال" بيانا تفصيليا يوضح أسعار كل الأسهم بالبورصة المصرية بنهاية جلسة الأحد 25 سبتمبر الحالى، علماً بان المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 أغلق اليوم مرتفعاً بنحو 1.1%.


إسم القطاع

إسم الورقة المالية

نسبة
التغير

سعر
الإقفال

قيمة
التداول

اتصالات

جلوبال تيلكوم القابضة

0.3

3.33

44160748.35

اوراسكوم للاستثمار القابضه

-1.16

0.598

11283025.7

المصرية للاتصالات

0.26

11.68

6536110.16

اعلام

المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى

-1.71

4.61

217146.69

التشييد
و مواد البناء

العربية للاسمنت

-0.6

5.01

3191184.64

الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

2.48

0.62

1895540.266

جنوب الوادى للاسمنت

-1.89

2.6

1698635.85

المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )

1.87

5.98

558776.2

الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى

0.7

1.005

472808.106

العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره

1.05

9.63

448236.86

اسمنت بورتلاند طرة المصرية

-0.29

13.83

441447

العربية للمحابس

10

1.331

328082.124

العربية للخزف - سيراميكا ريماس

-0.33

1.806

235799

شركة النصر للأعمال المدنية

-2.6

21.01

189284.4

(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود

5.06

0.934

185694.25

السويس للاسمنت

-3.41

15.02

82219.35

مصر للاسمنت - قنا

-4.43

14.23

78092

اسمنت سيناء

-0.31

9.68

41150

البويات والصناعات الكيماوية - باكين

0

30.93

25662.32

روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك

0

6.85

23525.75

ليسيكو مصر

0

4.77

19034.54

مصر بنى سويف للاسمنت

0

18.54

13405

دلتا للانشاء والتعمير

0

5.27

1541.18

العقارات

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

-2.41

22.29

50625505.21

السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

-0.78

21.69

35723392.11

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

2.63

11.3

25475453.73

بالم هيلز للتعمير

-1.63

2.41

12070803.77

مدينة نصر للاسكان والتعمير

0.26

7.64

8698913.39

الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول

0

2.09

7683529.69

إعمار مصر للتنمية

-1.39

3.54

5931853.4

مينا للاستثمار السياحي والعقاري

1.77

1.841

2112321.558

مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب

-0.36

0.819

1511745.53

الشمس للاسكان والتعمير

4.73

5.31

1067291.99

المصريين للاسكان والتنمية والتعمير

2.37

1.987

538056.683

التعمير والاستشارات الهندسية

0.09

11.62

413708.29

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

-1.77

1.385

319236.175

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

4.69

8.71

302377.61

شمال افريقيا للاستثمار العقارى

0.36

1.112

224164.059

وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

-6.44

12.79

177803.23

الاستثمار العقاري العربي - اليكو

2.1

0.536

171111.237

المتحدة للاسكان والتعمير

2.33

3.07

170488.3

الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة

-3.46

4.19

111210.45

الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

-2.51

6.98

104294.93

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

-2.11

5.1

77386.18

العالمية للاستثمار والتنمية

2.48

9.09

47363.9

القاهرة للاسكان والتعمير

0

13.5

16900

العبور للاستثمار العقارى

0

5.06

10100

العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير

0

14

6305

العربية لاستصلاح الاراضي

0

9.12

6191.03

الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية

0

5.47

5321.77

اراب للتنمية والاستثمار العقاري

0

0.38

948.09

أغذية
و مشروبات

الدوليه للمحاصيل الزراعيه

0.78

2.59

1088499.4

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

1.24

21.23

867945.33

القاهرة للزيوت والصابون

-0.23

8.55

866116.89

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

-1.31

1.209

570679.622

اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى

-1.47

9.38

559440.09

الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)

-0.24

8.26

320017.61

المنصورة للدواجن

1.49

4.08

315243.4

اجواء للصناعات الغذائية - مصر

-2.07

2.84

279012.62

الاسماعيلية مصر للدواجن

-0.55

1.796

228440.405

المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

0.72

9.83

202332.28

مطاحن مصر الوسطي

2.96

44.13

176970.78

شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)

0.2

4.96

161580.8

الدلتا للسكر

-1.79

14.27

142320.07

مصر للزيوت و الصابون

-9.96

24.5

122500

الشرقية الوطنية للامن الغذائي

-2.6

3.37

88725.38

مطاحن ومخابز الاسكندرية

-0.75

13.23

76215.93

القاهرة للدواجن

-0.5

5.99

69183

مطاحن ومخابز شمال القاهرة

0

27

68040

جهينة للصناعات الغذائية

0

10.19

64475.53

الصناعات الغذائية العربية-دومتى

-9.44

9.78

52861.44

ايديتا للصناعات الغذائية

0

16.73

49878.72

الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

3.99

1.669

31384.1

المصرية للدواجن

0

1.936

27961.58

مطاحن شرق الدلتا

0

137

2886

مطاحن وسط وغرب الدلتا

0

169.24

633.7

بنوك

البنك التجاري الدولي  (مصر)

-0.17

83.09

23585293.68

بنك التعمير والاسكان

2.25

49.08

807360.93

البنك المصري الخليجي

-1.14

0.781

370284.266

بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار

-0.76

1.042

355419.59

بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية

1.57

14.84

245111.07

بنك قناة السويس

-0.4

7.48

221409.05

بنك قطر الوطني الاهلي

2.05

43.9

139675.75

البنك المصري لتنمية الصادرات

-0.54

9.19

98435.85

بنك الكويت الوطنى - مصر

-6.92

35.4

83643.22

مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر

-2.4

14.63

71218.98

بنك البركة مصر

0

14

14788

تكنولوجيا

راية القابضة للأستثمارات المالية

2.28

7.17

567122.06

Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات

0

10.55

211000

المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)

-2.55

6.88

201263.037

خدمات مالية
( باستثناء البنوك )

القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية

4.62

3.17

69036828.11

حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1

0

0.55

18767920.6

بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية

1.31

6.17

15200131.87

العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى

0.14

0.71

8296988.615

المجموعه الماليه هيرمس القابضه

0.76

17.33

4039657.72

اوراسكوم كونستراكشون ليميتد

-0.68

127.13

3586133.09

سى اى كابيتال القابضه

-1.13

7.9

3032142.8

EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات

-2.21

15.04

1802450

القابضة المصرية الكويتية

0.43

1.164

1376581.517

(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب

1.05

0.193

998257.935

حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1

3.36

0.554

752381.936

بلتون المالية القابضة

-1.01

8.84

378058.35

المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية

0.36

2.78

353281.18

الاهلي للتنمية والاستثمار

-0.54

7.35

272186.12

الملتقي العربي للاستثمارات

-2

13.74

223860.82

العرفة للاستثمارات والاستشارات

0

0.17

103599.384

بى انفستمنتس القابضه

2.92

9.88

98800

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

10

4.84

45781.56

النعيم القابضة للاستثمارات

2.53

0.406

41350.893

A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس

5.12

4.93

35073.23

المهندس للتأمين

0

12.59

16587.5

السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

0

44.31

6156.14

EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية

0

0.667

5671

برايم القابضة للاستثمارات المالية

0

3.35

4019

القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية

0

3.3

1320

وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى

0

9.74

485

خدمات و منتجات
صناعية و سيارات

السويدى اليكتريك

-0.67

17.71

23802715.36

الكابلات الكهربائية المصرية

5.24

1.005

10665767.56

القناة للتوكيلات الملاحية

-0.11

8.93

1442434.69

جى بى اوتو

1.09

5.57

1221361.7

المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)

0.49

6.21

979566.96

العربية المتحدة للشحن والتفريغ

1.94

0.892

734845.015

الخدمات الملاحية والبترولية  - ماريديف

1.66

0.428

385942.558

الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون

-0.63

7.85

182499.05

الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

-0.93

15.99

158780.5

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك

9.83

1.988

119237.796

العربية للصناعات الهندسية

0

4.34

26256.3

الاهرام للطباعة و التغليف

0

9.63

19048.5

دلتا للطباعة والتغليف

0

8.69

7582.6

رعاية صحية
و ادوية

شركة مستشفي كليوباترا

1.45

3.5

4250016

ابن سينا فارما

1.51

9.42

557665.83

النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل

3.42

10.57

288957.17

العربية للادوية والصناعات الكيماوية

5.03

27.36

166858.03

العبوات الطبية

-3.81

0.833

51659

الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية

0

124.92

28793.9

سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

0

2.99

22790.23

الدولية للصناعات الطبية ايكمي

0

0.57

18354.9

الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية

0

20.78

10500

مستشفى النزهه الدولي

0

72.3

720

سياحة
و ترفيه

المصرية للمنتجعات السياحية

2.21

1.893

35685856.93

الوادى للإستثمار السياحى

0.81

7.5

3274307.88

اوراسكوم للتنمية مصر

-1.59

4.95

2516812.59

رمكو لانشاء القرى السياحيه

2.3

3.12

1714971.75

جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى

0.55

7.34

1551490.85

شارم دريمز للاستثمار السياحى

-1.92

3.58

240484.46

رواد السياحة - رواد

4.05

8.99

154083.2

جينيال تورز

3.3

2.19

116773.3

عبر المحيطات للسياحه

-5.17

0.055

85338.969

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

1.9

0.804

42102.81

مصر للفنادق

0

50.02

5002

غاز وبترول

الاسكندرية للزيوت المعدنية

0.73

11.11

11423515.32

مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية

-0.14

0.723

52755.26

كيماويات

سيدى كرير للبتروكيماويات

2.85

22.4

5954749.64

ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

-2.43

31.27

3266546.22

الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

0.4

5.02

2554756

المالية و الصناعية المصرية

-0.59

8.4

2158948.91

مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو

1.94

86.79

489678.46

كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

-3.61

28.87

97978.6

الدولية للأسمدة والكيماويات

3.87

1.02

30649

سماد مصر (ايجيفرت)

0

3.34

6679.4

مصر لصناعة الكيماويات

0

12.5

5347.7

مرافق

غاز مصر

3.89

68.83

345614.74

منتجات منزلية
و شخصية

النساجون الشرقيون للسجاد

0

9.59

9892567.32

الشرقية - ايسترن كومباني

-3.43

18.29

8647202.76

العربية لحليج الأقطان

0.45

2.23

4391597.75

النصر للملابس والمنسوجات - كابو

1.95

1.513

440004.266

الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)

-5.21

1.8

150735.6

العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب

-0.73

1.913

149354.538

دايس للملابس الجاهزة

3.53

22

132000

العامة لمنتجات الخزف والصيني

-2.9

3.01

110796.13

موارد
أساسية

حديد عز

-0.27

22.05

11532702.58

مصر للالومنيوم

0.37

35.21

3268113.66

الحديد والصلب المصرية

-1.37

5.03

2891925.46

العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية

3.25

1032.78

1263088.06

مصر الوطنية للصلب - عتاقة

7.45

22.92

1222287.2

العامة لصناعة الورق - راكتا

2.27

8.12

1082149.19

اسيك للتعدين    -  اسكوم

3.47

7.16

322305.76

الالومنيوم العربية

0

19.54

19790

موزعون
و تجارة تجزئة

ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

-2.67

8.37

166684.1

العامة للصوامع والتخزين

-0.67

43.17

85779

القاهرة للخدمات التعليمية

2.61

7.85

64762.5

مصر للاسواق الحرة

-1.1

6.3

31286.9

المصرية لنظم التعليم الحديثة

0

1.174

26942.28

أم بي للهندسةM.B

0

0.51

10037.555

اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

0

5.84

5710

بى اى جى للتجارة والاستثمار

0

0.824

604

الإجمالي

186

 

 

 

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