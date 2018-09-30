النجار: زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية للشيكولاتة والايس كريم



دعاء حسني

رغم إستمرار نمو الصادرات المصرية مسجلة 10% خلال الـ8 أشهر الاولي من العام الجاري، بعد أن بلغت 416.5 مليار دولار، مقارنة بـ14.99 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قيمتها تجاوزت 1.5 مليار دولار، إلا أن نسب النمو في الواردات فاقتها بنحو 2%.



وسجلت الواردات زيادة 12%، لتبلغ قيمتها 43.143 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولي من 2018، مقابل 38.35 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، ما يرفع الواردات 2.6% عن الصادرات، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة التجارة والصناعة.



ووصف حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، نسب نمو الواردات بنحو 2% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري عن التي حققتها الصادرات بإنه "غير مقلق على الإطلاق".



وأوضح النجار لـ"المال" أن أغلب الصادرات المصرية يدخل فيها عناصر مستوردة، لذا فإن الفجوة في النمو بينهم غير مقلقة، مضيفا: "لست من أنصار القلق من زيادة الواردات، لأن الصادرات المصرية يدخل في أغلبها عنصر استيراد، وأغلب واردات مصر باتت أساسية، ولم تعد هناك سلع غير ضرورية يتم إستيرادها خاصة بعد زيادة الجمارك، حتى أن الشيكولاتة والايس كريم وخلافه تراجعت واردات مصر منها للغاية وبات الإعتماد علي الصناعة المحلية".



وقال إن الفجوة في الزيادة بين الصادرات والواردات بسيطة، متوقعاً أن تسهم الارتفاعات التي شهدتها أسعار الرسوم الجمركية مؤخرا في الإبطاء من الواردات خلال الـ3 اشهر المقبلة.





وأشار إلى ضرورة تحليل هيكل الواردات، للوقوف على أسباب الزيادة، لافتا إلى أن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة أمس، له أثر جيد في المحافظة على ثبات الأسعار، خاصة وأن ارتفاع الفائدة يتبعها موجة تضخمية في أسعار كافة السلع.



التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بيّن أن معدلات التبادل التجاري ككل شهدت زيادة ملموسة بلغت 11.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 59.683 مليار دولار مقابل 53.346 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة الصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري.



وحول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية، أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال الـ8 أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 28.2%، سجلت 4 مليارات و406 ملايين دولار مقابل 3 مليارات و436 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة 19.5%، سجلت مليار و633 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 9%، بلغت 8 مليارات و902 مليون دولار مقارنة بـ 8 مليارات و158 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 744 مليون دولار، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 3.9% حيث سجلت 18 مليارا و338 مليون دولار مقابل 17 مليارا و651 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 687 مليون دولار.



