مهرجان الجونة السينمائي بين الانتقاد والإشادة

مهرجان الجونة السينمائي

- مجدي أحمد علي: استطاع جمع السينمائيين توفير 175 ألف دولار للمواهب الشابة

- مكسيم خليل: أصبح مهرجانا مفتوحا على العالم والأفلام بها تنوع كبير

- عابد فهد: يضم أفلاما سينمائية مهمة وهو مهرجان عالمي

أحمد حمدي



اختتمت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، منذ أيام قليلة، وظهر المهرجان في الأيام السابقة ببعض اللقطات التي لاقت إشادة من الجمهور والنقاد وأمور أخرى تعرض فيها المهرجان للهجوم والانتقاد.



وعرض في المهرجان هذا العام الفيلم المصري "يوم الدين" المرشح لجائزة أوسكار للفيلم الأجنبي للمخرج أبوبكر شوقي، كما تم تكريم المخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد في حفل افتتاح المهرجان، وقدمه على المسرح المخرج الكبير يسري نصر الله في لقطة تاريخية لمهرجان الجونة السينمائي.



كما حرص العديد من نجوم الفن المصري والعرب على حضور الأيام الأولى للمهرجان أبرزهم النجم عادل إمام، ويسرا، ونيلي كريم، ومصطفى شعبان، وشريف منير، وهاني رمزي، ومن النجوم العرب جمال سليمان، وعابد فهد، ومكسيم خليل، وسولافة معمار، وسوزان نجم الدين.



يرى المخرج السينمائي مجدي أحمد علي أن مهرجان الجونة السينمائي من أهم إيجابياته أنه استطاع أن يكون ملتقى كبيرا يجمع السينمائيين من جميع أنحاء العالم، خاصة أنه يتم محاربة السينما في مصر والوطن العربي.



وأضاف للمال أن الجونة أصبحت تجمعا كبيرا للأفلام، ويمكن من خلال المهرجان أن نشاهد أفلاما سينمائية كثيرة من جميع أنحاء العالم، وهي فرصة كبيرة للجمهور والسينمائيين والنقاد أيضا.



وأشار إلى أن ما يفتقر إليه مهرجان الجونة السينمائي هو تظافر جهود الدولة ومنطمات المجتمع المدني حتى نخرج من قرية الجونة للغردقة بأكملها للجمهور العادي، لأن الجونة محصورة نوعا ما، ويوجد فيها فئات وطبقات معينة من المجتمع والجمهور فقط.



ونوه إلى أنها أزمة تواجهها المهرجانات في مصر سواء الجونة السينمائي أو القاهرة السينمائي أو شرم الشيخ السينمائي.



وتمنى أن يدعم نجيب ساوريس مهرجانات مصرية أخرى مثل الجونة، لأنه يكفي توافر 175 ألف دولار مخصصة لدعم الأفلام للمواهب الشابة، وهو غير موجود في مهرجان مصري مدعم من الدولة.



وعن غياب نجوم السينما مثل أحمد عز، وأحمد السقا، وكريم عبدالعزيز عن المهرجان؛ ما آثار لغطا كبيرا اليومين الماضيين قال: الأهم في مهرجانات السينما وجود السينمائيين لكن النجوم عنصر ليس أساسيا أبدا في المهرجان.



أما النجم السوري مكسيم خليل الذي حرص على حضور مهرجان الجونة هذا العام قال: إن أهم ما يميز هذا الحدث السينمائي الكبير أنه أصبح مفتوحا على العالم الخارجي، ولم يصبح محليا أو عربيا فقط.



ولفت إلى أنه حرص على الوجود في المهرجان بعد أن وجهت له الدعوة ومكتوب فيها من إدارته أنهم يتمنون أن يحقق نجاحا يضاهي نجاح الدورة الأولى العام السابق.



وأشار خليل إلى أنه يوجد تنوعا كبيرا في الأفلام السينمائية المعروضة في المهرجان، وهي ميزة أيضا تحسب له، بالإضافة لتكريم نجوم عالميين مهمين مثل " وينسين وستالوني"، بالإضافة لتكريم مخرجين مصريين كبار مثل داوود عبدالسيد.



ويرى النجم السوري عابد فهد الذي حرص على الحضور هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي: أنه مهرجان عالمي لأنه استطاع أن يجذب نجوما عالميين له الدورة الماضية في العام السابق، وكذلك هذا العام في دورته الثانية، وذلك أصبح شيئا صعبا لأي مهرجان سينمائي.



ولفت أيضا إلى أن المهرجان يضم مجموعة من الأفلام السينمائية المهمة مثل فيلم يوم الدين الذي حرص على مشاهدته وأعجب به كثيرا بالقصة والسيناريو والإخراج، وكذلك يوجد فيلم روائي قصير مهم في المهرجان هذا العام.



وأشار عابد إلى أن المهرجان فرصة كبيرة لالتقاء النجوم المصريين والعرب معا في محفل فني وتبادل الثقافات بينهم والآراء حول القضايا الفنية والاجتماعية المختلفة، وذلك ما حرص عليه طيلة فترة وجوده بالمهرجان في الجونة الأيام الماضية.