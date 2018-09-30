لإغراء الأجانب .. مصر تسعى لإدارج سنداتها على مؤشرات جى بي مورجان

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



تعتزم مصر مخاطبة مجموعة "جي بي مورجان تشيس" لإدارج السندات المصرية على مؤشراتها للأسواق الناشئة، في خطوة تستهدف من خلالها تعزيز الطلب من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية على ديونها المحلية، وفقا لما نقلته بلومبرج عن 3 مصادر قريبة الصلة بالملف.



وبحسب المصادر، تتخذ الحكومة حاليا عدة خطوات لتأهيل سنداتها تمهيدا لإدراجها في مؤشرات جى بي مورجان خلال العام المقبل.



وامتنع بنك جى بي مورجان عن التعليق فيما لم يرد مسؤولو وزارة المالية على طلبات بالتعليق.



وقالت بلومبرج إن الخطة تأتي بعد تراجع الطلب الأجنبي على الدين المحلي المقوم بالجنيه المصري وسط ميل المستثمرين الأجانب إلى بيع أصولهم في المناطق عالية المخاطر كالأسواق الناشئة، وقد شهدت مصر تدفقات عكسية (إلى الخارج) بقيمة فاقت 6 مليارات دولار من أذون وسندات الخزانة المحلية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت أبريل الماضي في ظل التقلبات في الأسواق الناشئة.