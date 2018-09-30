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بورصة وشركات
تحالف بقيادة سى آى كابيتال يتقدم لإدارة طرح الاسكندرية للحاويات
الأحد 30 سبتمبر 2018 05:54 م
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات
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الإسكندرية للحاويات توقع عقدًا مع كابيتال القابضة لإدارة الطرح بالبورصة
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شركة الاسكندرية لتداول الحاويات
إيمان القاضى :
عقدت شركة "سى آى كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية تحالفا ثلاثيا مع بنكى "كريدى أجريكول" و"الإمارات دبى الوطنى Emirates NBD"، للمنافسة على إدارة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، فى البورصة المصرية.
ذكر أن الحكومة كانت قد طرحت مناقصة لإدارة طرح 30% من شركة الإسكندرية الأسبوع الماضى، ودعت 7 بنوك استثمار إلى المشاركة فيها، ومن ضمنها سى آى كابيتال، والتى تقدمت بعروضها الفنية خلال الاسبوع الماضى.
وكانت مصادر قالت لـ "المال"، إن عملية طرح "الإسكندرية لتداول الحاويات" فى البورصة يعد الأهم بين الشركات الخمس المنتظر بيع حصص إضافية منها فى المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية؛ نظرا لأن القطاع الذى تعمل به غير ممثل بالشكل المطلوب فى البورصة
ووفق المصادر ذاتها، فحجم الطرح مناسب لجذب بنوك استثمار أجنبية، علاوة على أن التداول الحر للشركة بالسوق محدود جدا، مما يجعل الطرح شبه أولى وليس مجرد بيع حصة إضافية فقط.
يشار إلى أن بنوك الاستثمار السبع المتقدة للمناقصة هى سى اى كابيتال، والمجموعة المالية هيرمس، وبلتون المالية، وفاروس المالية القابضة، أرقام للاستثمارات المالية، وا تش سى للأوراق المالية والاستثمار، وإتش إس بى سى .
وفى يوليو 2017 اعلنت وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، عن فوز تحالف مكون من شركة "سى آى كابيتال" مع جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك "الإمارات دبى الوطنى" لادارة طرح نسبة من اسهم شركة إنبى للبترول فى الطرح المزمع إجراءه فى البورصة المصرية.
وبنك الإمارات دبى الوطنى تأسس عام 2006 عبر اندماج بنك دبي الوطني ومجموعة بنك الإمارات الدولي سابقاً، ويقدم جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية.
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
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