هيرميس تتحالف مع سيتي بنك للمنافسة على إدارة طرح الإسكندرية للحاويات

المال - خاص



عقدت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية تحالفا مع بنك سيتي بنك الامريكي للمنافسة على إدارة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات و تقدمت فعليا بعرضها لشركة إن اي كابيتال بنهاية الأسبوع الماضي.



يذكر أن الحكومة كانت طرحت مناقصة إدارة طرح 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال الأسبوع الماضي، و دعت 7 بنوك استثمار للمشاركة بها.



ومن الجدير بالذكر أيضا أن هيرميس كانت فازت بإدارة طرح شركة الشرقية للدخان ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.



وسيتي بنك هو أحد أكبر المصارف في العالم، تأسس عام 1812 وهو الذراع المصرفي لمجموعة سيتي جروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم.



و تتركز أكثر من نصف مكاتبه في كل من نيويورك، شيكاغو، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، ميامي.



وسجلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات صافي ربح بلغ 2.45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 2.19 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، بنسبة نمو 11.8%