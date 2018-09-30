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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر 30-9-2018
الأحد 30 سبتمبر 2018 06:13 م
الذهب 1
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أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر 30-9-2018
أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر 30-9-2018
أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر 30-9-2018
الذهب 1
عمر سالم
استقرت اسعار الذهب اليوم الاحد 30-9-2018 ، في نهاية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار نهاية تعاملات امس ، وذلك على خلفية اغلاق بورصة الذهب العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21: 601 جنيه.
- أسعار الذهب عيار 18 : 515 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 : 686 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب 10 : 48جنيهات
وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، لـ "المـال" ان هناك استقرار فى التعاملات وحركة المبيعات خلال الفترة الحالية.
’ ومشيرا بان الاسعار تشهد تراجعاً نظراً لتراجع الاسعار العالمية وارتفاع الفائدة فى بعض الدول الغربية.
أسعار الذهب
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