أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر 30-9-2018

الذهب 1



عمر سالم

استقرت اسعار الذهب اليوم الاحد 30-9-2018 ، في نهاية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار نهاية تعاملات امس ، وذلك على خلفية اغلاق بورصة الذهب العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21: 601 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 : 515 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 : 686 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب 10 : 48جنيهات



وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، لـ "المـال" ان هناك استقرار فى التعاملات وحركة المبيعات خلال الفترة الحالية.



’ ومشيرا بان الاسعار تشهد تراجعاً نظراً لتراجع الاسعار العالمية وارتفاع الفائدة فى بعض الدول الغربية.