بلتون تتحالف مع جولدمان ساكس للمنافسة على طرح الإسكندرية للحاويات

بلتون

المال - خاص



عقدت شركة بلتون المالية القابضة تحالفا مع بنك جولدمان ساكس العالمي للمنافسة على إدارة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وتقدمت بعرض فعليا لشركة إن آي كابيتال.



يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت مناقصة إدارة طرح 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال الأسبوع الماضي، ودعت 7 بنوك استثمار للمشاركة بها.



ويتنافس على ادارة الطرح 7 بنوك استثمار محلية منها 3 تحالفت مع كيانات أجنبية.



وجولدمان ساكس هي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية ضخمة وتعتبر من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وتعمل في أكثر من 30 دولة ولديها 6 فروع إقليمية وأكثر من 100 مكتب، ولديها أصول بنحو 850 مليار دولار.



ورأى مصدر بأحد بنوك الاستثمار أن دخول جولدمان ساكس حلبة المنافسة على الطروحات الحكومية يعد إيجابيا جدا ودليلا على جاذبية طرح الإسكندرية للحاويات.



ولفتت مصادر بالسوق إلى أن طرح الإسكندرية لتداول الحاويات في البورصة يعد الأهم بين الـ5 شركات المنتظر بيع حصص إضافية منها بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وذلك نظرا لأن هذا القطاع غير ممثل بالشكل المطلوب بالبورصة، كما أن حجم الطرح مناسب لجذب بنوك استثمار أجنبية، علاوة على أن التداول الحر للشركة في البورصة محدود جدا مما يجعل الطرح شبه أولي وليس بيع حصة إضافية فقط.



وسجلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات صافي ربح بلغ 2.45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 2.19 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، بنسبة نمو 11.8%.

