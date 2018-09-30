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أسواق عربية
السعودية تعتزم زيادة الإنفاق إلى 295 مليار دولار
الأحد 30 سبتمبر 2018 05:00 م
المملكة تتوقع ارتفاع إيراداتها من الرسوم المفروضة على الأجانب
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المملكة تتوقع ارتفاع إيراداتها من الرسوم المفروضة على الأجانب
رويترز
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق أكثر من 7% العام المقبل سعيا لدعم النمو الاقتصادي البطيء بينما تستمر في خفض تدريجي لعجز الميزانية.
وتوقعت الوزارة أن يرتفع الانفاق إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) في 2019 مقارنة بأحدث تقديرات للعام الجاري البالغة 1.030 تريليون ريال.
كما توقعت قفزة في الإيرادات إلى 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11 % عن الإيرادات المتوقعة للعام 2018. ويترتب على ذلك عجز بقيمة 128 مليار ريال بما يعادل 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل مقابل 148 مليار ريال أو 5 % للعام الجاري.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الإنفاق في العام المقبل سيركز علي النمو وتوفير الوظائف، مضيفا أن الحكومة ستعلن قريبا سياسات لدعم القطاع الخاص في مجالات الصناعة والسياحة دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف في مؤتمر صحفي قبل إعلان ميزانية 2019 في ديسمبر أن الرياض ستمضى قدما في مساعي إنهاء العجز كليا.
وتمشيا مع السياسة السعودية القائمة منذ فترة طويلة، امتنع الجدعان عن الكشف عن سعر النفط المفترض في توقعات الميزانية. وقال بيان للوزارة إن الإيرادات غير النفطية في ازدياد نتيجة إجراءات من بينها خفض الدعم ورفع الرسوم المفروضة على العاملين الأجانب.
السعودية
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