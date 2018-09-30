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نقل وملاحة
رئيس الطيران المدني: عندنا 23 مطارا واللي بيكسب 3 أو 4 فقط
الأحد 30 سبتمبر 2018 04:58 م
الطيران المدني
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الطيران المدني
أحمد عاشور
أعلن الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني ، أن "مصر لديها مايقرب من 23 مطار اللي بيكسب منهم مابين 3 أو 4 مطارات فقط " في حين التكلفة الاستثمارية لإنشاء أو تطوير المطارات مرتفعة جداً .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم تحت عنوان " تحرير السماوات المصرية فرصة ضائعة ....أم هدر للموارد ".
وأوضح الحفني أن التكلفة الاستثمارية اللازمة رصف طريق للمطار تصل إلى 300 مليون جنيه في حين تكلفة شبكة الرادار تصل إلى 700 مليون جنيه.
وتابع الحفني أن مطار طابا رغم تحقيق الخسائر إلا أن الدولة تعمل علي استكمال العمل به بهدف تنشيط السياحة الوافدة.
وأكد أن المتغيرات الاقليمية تسببت في تراجع حركة الطيران الوافدة لمصر .
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