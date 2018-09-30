مد فترة سداد رسوم مقايسة تركيب العدادات الكودية

عداد الكهرباء الذكي

عمر سالم



قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد فترة سداد قيمة المقايسات والطلبات التى تقدمت لشركات توزيع الكهرباء لتوصيل وتركيب عدادات مسبوقة الدفع 30 يوماً أخرى إلى 30 أكتوبر المقبل بدلاً من اليوم 30 سبتمبر.



وكانت وزارة الكهرباء قد قررت السماح لمن تقدم بطلبات تركيب العدادات حتي 30 سبتمبر الجاري ، بعد قرار رئيس الوزراء بوقف تلقى طلبات التقدم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة في 30 يونيو الماضي.



وقال الدكتور، أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة ، لـ "المـال" إن كافة الطلبات التى لم يتقدم اصحابها بتسديد قيمة المقايسة ستعتبر لاغية بحلول 30 سبتمبر الجاري، حال عدم التسديد.



وأضاف أنه عقب الفترة المقررة لن يتمكن أصحاب العقارات والمباني المخالفة من توصيل التيار إلا عقب إجراءات أخرى.



وأشار إلى أن المبانى غير المخالفة سيقوم أصحابها بتقديم طلبات تركيب عدادات كودية عبر الحي أو الوحدات المحلية.

