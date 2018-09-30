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بورصة وشركات
سهم القلعة يصعد 5% تزامنًا مع إعلان الشركة التحول للربحية
الأحد 30 سبتمبر 2018 05:02 م
شركة القلعة للاستشارات المالية
أخر الأخبار
شركة القلعة للاستشارات المالية
أسماء السيد
أنهى سهم شركة القلعة للاستشارات المالية تعاملاته بجلسة اليوم الخميس على صعود بنسبة 5% ليسجل 3.17 جنيه تزامنًا مع إعلان الشركة التحول للربحية.
ونجحت الشركة خلال النصف الأول من العام في التحول للربحية بصافي 233 مليون مقارنة بخسائر خلال الفترة المقارنة من العام المنقضي بلغت 3.6 مليار جنيه.
وكشفت القوائم المالية للشركة ارتفاع الإيرادات بمليار جنيه لتسجل 6 مليارات مقارنة بـ4 مليارات خلال الفترة المماثلة، ومكاسب بقيمة مليار جنيه تحت بند أرباح استبعاد شركات تابعة من التجميع.
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