أسعار الدواجن تواصل الصعود.. وطبق البيض يسجل 37 جنيها

المنصورة للدواجن 66





أحمد اللاهونى:



واصلت أسعارالدواجن ارتفاعها اليوم فى السوق المحلية، لتسجل 31 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 30 أمس، و35 للساسو، و38 للبلدى، و45 للرومى، و45 للبط، فيما تراوح طبق البيض بين 36 و37 جنيها، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، و170 جنيهًا للدنيس، و180 للقاروص، و150 جنيها للتعابين، وتراوح البورى بين 50 و70 جنيها، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.



كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.