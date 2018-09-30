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اقتصاد وأسواق
معدلات تصدير الشرقية للدخان تتراجع 39 %
الأحد 30 سبتمبر 2018 04:39 م
الشرقية للدخان 8
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أحمد اللاهونى وعصام عميرة
قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن معدلات تصدير الشركة من السجائر انخفضت بنسبة 39% خلال العام المنتهي.
وأضاف خلال كلمته اليوم، بالجمعية العمومية العادية لاعتماد القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2018، أن معدلات التصدير بلغت 4.6 مليون دولار مقابل 7.5 مليون دولار خلال العام السابق له بانخفاض قدرة 2.9 مليون دولار
وأشار إلى أن مصاريف الأجور ارتفعت إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل مليار و749 مليونا بسبب الزيادات السيادية الرواتب والعلاوات السنوية.
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