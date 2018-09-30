أحمد اللاهونى





بلغت نسبة الأسهم الحاضرة لاعتماد القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2018 نحو 71%.





وسجل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الشرقية للدخان نحو 2.25 مليار جنيه بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.





وبلغ صافى ربح الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.





وسجل إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23.